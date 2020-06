El propio ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, indicó que la provincia no cerraría esa posibilidad ya que el sistema recibe a pacientes sin preguntar su origen, siempre y cuando se cuente con capacidad receptiva. Aunque también dijo que las distancias que las separa, hace de esa posibilidad algo compleja.

"No estoy diciendo que no, nosotros atendemos, no preguntamos de dónde vienen y en esta situación creo que se ha puesto de relieve la importancia que tenemos. Si en algún momento alguna provincia hermana lo necesita, por supuesto que lo haremos si está en nuestra capacidad poder hacerlo", expresó.

Agregó que “la salud pública es abierta” pero reconoció que un gran problema, en este caso en particular, es la distancia que los separa con el área más poblada como el AMBA y CABA.

Consultada sobre esto, la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Mercedes Iberó, tampoco descartó esta posibilidad aunque remarcó que trasladar a un paciente grave más de mil kilómetros, es un trastorno.

“Es muy difícil que si colapsa la terapia intensiva de los hospitales del Área Metropolitana de Buenos Aires decidan trasladar a sus pacientes a Río Negro, sobre todo por la distancia que nos separan de más de mil kilómetros. Nosotros lo vemos muy difícil, pero si somos la alternativa porque contamos con la capacidad de recepción, no podríamos cerrar esa opción para la atención de esos pacientes. Imagínense hacer esta distancia en terapia intensiva, es muy difícil”, respondió Iberó a LM Cipolletti.

Agregó que antes de Río Negro, habría muchas otras opciones más cercanas y viables. “Realmente no creo que seamos la primera opción para la provincia de Buenos Aires ni para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, menos para pacientes del AMBA”, agregó.

Según se conoció, Córdoba y Santa Fe serían otras opciones para los pacientes bonaerenses. Desde estas provincias también respondieron de forma positiva, aunque aseguraron no tener pedidos hasta el momento.

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias de Córdoba, Juan Ledesma, dijo que “el sistema de salud es federal y solidario, y que si es necesario y se puede, se deberían aceptar pacientes de todo el país”.

Por su parte, la ministra de Salud de Santa Fe Sonia Martorano indicó que si desde el AMBA solicitan camas, la respuesta sería positiva.

La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana tienen actualmente más del 90 por ciento de los casos de coronavirus concentrados en su jurisdicción. El primero de ellos (CABA) tiene un total de casos acumulados de 22.746 mientras que AMBA tiene un total de casos acumulados de 24.645.