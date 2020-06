En ese encuentro, los ministros de todo el país resolvieron que las evaluaciones serán formativas y no habrá calificaciones numéricas en el marco de la pandemia.

Al respecto, Trotta explicó: "Nuestro objetivo como Ministerio es garantizar el derecho a la educación, en este contexto se profundizan las desigualdades ya que la realidad de cada hogar es muy distinta en cada rincón del país, por este motivo todos los actores que conformamos el sistema educativo, estamos de acuerdo en evaluar pero no calificar".

En este sentido, la ministra de Educación rionegrina, Mercedes Jara Tracchia, explicó que "se elaborará un informe de trayectoria de cada alumno, ya que los docentes han estado trabajando, haciendo devoluciones y deben sistematizar ese proceso".

"Los docentes deben ponerse de acuerdo sobre cómo será la forma de devolución, entregarles un informe a cada alumno y dejar en las escuelas un resguardo de la información", aclaró la funcionaria provincial.

Esta nueva modalidad fue acordada por las autoridades del gobierno rionegrino y de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), previo al receso invernal que comienza el 13 de julio.

El informe deberá consignar qué es lo que se enseñó, cómo fue el proceso, cuáles fueron los aprendizajes y cómo participaron los estudiantes. "Los informes deben ser una herramienta para evaluar el proceso y visibilizar las desigualdades sociales y educativas", precisaron desde Unter.

Asimismo, indicaron que con los cambios que se apliquen "se debe diferenciar evaluación de acreditación y de promoción, ya que las discrepancias están centradas en la efectividad de la resolución oficial N° 2580".

La normativa estipula que "todos los niveles y modalidades educativos de la provincia deben realizar un informe evaluativo de las trayectorias escolares de cada estudiante, y en el Anexo II se hace mención a que los informes serán un instrumento de vital importancia a la hora de la vuelta a la escuela, para la acreditación y promoción".

Dentro del acuerdo alcanzado, se corrigió el párrafo que daba a entender de esa supuesta "acreditación encubierta", y se explica que se trata de un "proceso en el cual los aprendizajes se produjeron en contexto de pandemia".

La ministra destacó, a su vez, que "hay que transmitir que el año no está perdido y que lo hecho fue valioso; a los alumnos que no pudieron estudiar les daremos alternativas, no se le pondrán notas, ni clasificará, sino que daremos cuenta del proceso que los chicos viven con los docentes, en un documento que defina un diagnóstico y pautas a futuro", concluyó.

LEÉ MÁS

El ciclo lectivo podría terminar recién en el 2021

Las clases volverían en agosto, pero con "una escuela distinta"

Provincia ya evalúa la posible vuelta a clases