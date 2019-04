Si bien coincidió en que no se cumplieron los formalismos que exige el Código Procesal Penal para realizar una requisa en lo inmediato, afirmó que no se puede dictar la nulidad del procedimiento únicamente por eso. Para hacerlo, debe vulnerarse la intimidad de los imputados, y en el caso, esto no ocurrió.

Este resultado amainó un poco el malestar que causó la decisión de González Vitale en la fuerza policial. No obstante, Baquero Lazcano también hizo un llamado de atención hacia la fiscalía interviniente y, por intermedio de esta, a la Policía. Recomendó que se cumplan los formalismos que en este procedimiento se pasaron por alto. Esto es, que el acta policial explicite los motivos por los cuales se ejecutó una requisa de urgencia.

La audiencia de ayer que arribó a este resultado fue a pedido de la fiscalía, que planteó que se revoque la resolución por la que González Vitale había anulado la requisa vehicular. Comparecieron Santiago Márquez Gauna y Giovanna Moro.

Por la defensa estuvo presente Sebastián Olivo. En tanto, los acusados, ambos en libertad, no se presentaron. Uno de ellos, Yerko Solis Morales, está detenido en la Brigada de Investigaciones de Cipolletti, por disposición de la Justicia neuquina, informaron fuentes allegadas a la fiscalía cipoleña.

Clave: el juez aseguró que el operativo no había vulnerado la intimidad de los acusados.

El operativo

El procedimiento se realizó a raíz de un robo cometido en una juguetería ubicada en Alem 887. Allí ingresó Solis Morales, junto a un cómplice, y mientras uno distraía al comerciante, el otro aprovechó para extraer del lugar algunas cajas de juguetes. Con el botín en su poder, salió corriendo y las metió en un auto. Sin embargo, una policía que se encontraba en el lugar vio la secuencia. Eso motivó que los siguieran y que se realizara una requisa al baúl del vehículo en el que habían escondido los juguetes.

Los antecedentes del sospechoso

Uno de los implicados en el robo tiene múltiples antecedentes. El último hecho por el que Yerko Solis Morales fue acusado es un hurto cometido el 10 de abril en la capital neuquina. Esta vez, quiso apoderarse de una mochila, en cuyo interior había 20 mil pesos.

También se lo investiga por el robo de un par de medias en un negocio del centro neuquino, hecho ocurrido el 12 de marzo, y de un celular que extrajo de otro comercio ubicado en Ministro González. A eso se suma el atraco que cometió en la juguetería.

