“Al canal no van a volver, eso queda totalmente descartado. Ahora, ellos están muy desestabilizados y necesitamos que sean evaluados por los médicos. Una vez que haya un diagnóstico certero, tenemos un albergue donde vamos a hospedarlos hasta que podamos reubicarlos en una vivienda. Hay una vecina que se comunicó y quiere donar un terreno en la Isla Jordán”, contó Mora.

Ayer por la mañana una ambulancia del hospital Pedro Moguillansky fue a buscarlos para practicarles una serie de estudios. Mientras permanecían en la guardia, la jefa de Atención Médica, Andrea Moreno, contó que “clínicamente están bien y ahora están siendo evaluados por el personal de Salud Mental y del Servicio Social”.

La mujer había asegurado que cursaba un embarazo avanzado, pero los médicos lo descartaron. “No está embarazada, los test son negativos”, aseguró Moreno. Tal revelación puso al desnudo una historia personal muy compleja, que cobra mayor dimensión en el contexto de extrema vulnerabilidad en la que vive junto a su pareja.

Se llama María Martínez pero no pudo decirle a la delegada de Desarrollo Social qué edad tiene y es evidente que padece un desequilibrio mental. “Tiene un retraso madurativo”, acotó Mora.

Sandra Contreras, de la dirección municipal de Desarrollo Humano, comentó que cobra un subsidio por discapacidad y afirmó que tenía conocimiento de su situación porque desde el Municipio ya habían intervenido en dos oportunidades, cuando entonces dormía con su pareja en el hospital. Dijo que la última vez, el 7 de julio pasado, le pagaron un alquiler.

“No es cierto que no se los ayude. Incluso un hermano de (José Luis) Arriata estaba dispuesto a construirles una casa en Ferri. El problema es que no aceptan las soluciones que les damos y son una pareja abandónica, que no sigue los tratamientos”, dijo Contreras.

Contó que no llegaron al mes de alquiler y fueron desalojados porque “hacían junta, no respetaban las normas de convivencia y el dueño del inmueble les tenía miedo”.

Arriata fue alguna vez paciente del hospital debido a las adicciones que padece. Ayer era evaluado por Salud Mental, junto a su pareja, y era muy posible que recibieran el alta médica porque clínicamente no tenían problemas. La compleja situación generó críticas entre Provincia y Municipio (ver aparte).

La noticia causó conmoción y hubo cipoleños y neuquinos solidarios que se comunicaron con LM Cipolletti dispuestos a donar una carpa y otras cosas mientras consigan un techo digno. “Esperemos que las autoridades se preocupen porque a veces prometen y los dejan a la deriva. Necesitan contención los dos”, dijo una vecina del Anai Mapu.

En estado de abandono y en un escenario “desolador”

La situación de extrema vulnerabilidad de la pareja que denunciaron los vecinos del Anai Mapu y difundió LM Cipolletti generó críticas cruzadas entre el gobierno provincial y el Municipio. A escasas cuadras del canal donde fueron hallados hay un centro de promoción municipal y Analía Mora, de Desarrollo Social, cuestionó que sus referentes hayan mirado para otro lado. “El Municipio está ausente en las cuestiones sociales y los sectores más vulnerables y es indignante, pero eso no nos va a detener. Esta gente estuvo dos semanas en un canal, lo que encontramos era realmente desolador”, aseguró.

Mora dijo que no se pueden articular acciones con el Municipio, pero Sandra Contreras, de Desarrollo Humano local, advirtió que primero corresponde que estas personas hagan un tratamiento de desintoxicación. De lo contrario, “no se puede trabajar en el caso”.