Reincorporaron a empleada echada del Municipio de Oro

Esta mujer, que había sido echada junto a otras compañeras, es además delegada sindical de ATE. Se trata de Rosario Angélica Troncoso, quien ahora será reincorporada. “Estamos sumamente satisfechos con esta resolución. Hay veces que la Justicia se pronuncia en defensa de los intereses y derechos los trabajadores y trabajadoras y tenemos que destacarlo”, manifestó Esterea González, secretaria general de la seccional Allen de ATE.

Por su parte, la abogada del gremio, Ailén Roca, sostuvo que “este fallo judicial pone punto final al debate respecto a la estabilidad laboral del delegado sindical contratado”. Desde el Municipio aseguraban que la estabilidad laboral de Troncoso no existía porque estaba contratada y no tenía prevalencia la tutela sindical. Sin embargo, el Tribunal entendió que esto no era así, sentando un precedente para el resto de los delegados sindicales. De esta manera, se hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la consecuente reinstalación de Angélica Troncoso, en un plazo perentorio de cinco días de notificada la Municipalidad de Fernández Oro.

Dentro de los argumentos se señaló que resulta indiscutible que los trabajadores que se desempeñan en algún organismo estatal se encuentran amparados por las normas de rango superior referidas a la libertad sindical y las relativas a la postulación para cargos de representación sindical y derecho a elegir a sus representantes.