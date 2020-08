“Luego de la protesta que hicimos la semana pasada, realizamos una asamblea y como no hubo respuestas por parte de las autoridades decidimos lanzar un paro total de actividades con movilización durante este viernes. El reclamo es por el pago de todo lo que adeudan. Los más de 220 trabajadores nucleados en el convenio 122/75 de Sanidad Privada aún no cobran la segunda cuota del aguinaldo de diciembre del 2019 ni la primera cuota de junio de este año. Tampoco se les pagó el sueldo completo del mes de julio”, explicó Tedi López, secretario de Finanzas del gremio de ATSA.

Agregó que las autoridades sólo se explicaron que el incumplimiento de debe a que otras entidades no saldan sus deudas con el Sanatorio y no hay ingreso de dinero a la institución. Referentes del sector explicaron que la pandemia de coronavirus puso en jaque al sector. Las prácticas se redujeron notablemente desde marzo. Primero, ante el cierre obligado de servicios no vinculados a la pandemia y, luego, porque muchos pacientes postergan tratamientos. El ministro de Salud, Fabián Zgaib, afirmó que en todo el sistema sanitario se incrementó la ocupación de camas derivada de la interrupción de tratamientos. "Empezaron a llegar personas con politraumatismos o con ACV, que es otro efecto de la cuarentena, porque son personas que dejaron de controlarse de enfermedades crónicas por miedo a ir a una clínica", expresó.

protesta sanatorio Río Negro Los empleados del Sanatorio hicieron un paro de 24 horas en reclamo del pago de sueldos y aguinaldo. Gentileza: Edgardo Pino

Esa situación limitó el ingreso de dinero a las clínicas, sumada a los pagos a largo plazo por las prestaciones (hasta 120 días) y algunas empezaron a tener problemas para abonar los salarios. Los empleados lo confirmaron, pero exigen que las empresas busquen soluciones. “Nosotros le reclamamos a las autoridades del Sanatorio porque ellos son quienes deben cumplir con el pago de salarios. Si a ellos no les pagan, es un problema que deben resolver. Los trabajadores no podemos estar sufriendo por los problemas que no nos pertenecen”, relató López.

Añadió que el reclamo salarial incluye a 220 empleados que prestan servicios en las áreas de enfermería, maestranza, mantenimiento y laboratorio, pero que hay cerca de 80 trabajadores más de otros convenios y tercerizados que si se les pagó.

“Además, está institución tiene disponibles 12 camas que podían ser utilizadas para dar respuesta a la demanda por la crisis que generó el coronavirus, pero no las pueden utilizar porque les falta el personal que necesita”, expresó López.