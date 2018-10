Rechazan pagar subsidios al transporte con las tasas

Pero, al parecer, la iniciativa que aún se encuentra en evaluación no fue bien recibida por la oposición. La concejal María Eugenia Villarroel Sánchez advirtió que no se puede “cargar sobre las espaldas de los contribuyentes un nuevo impuesto para poder sostener el transporte público”. Es por eso que adelantó que en caso de que el proyecto de ordenanza se presente y se avance en su tratamiento, ella no lo acompañará.

La edil, que surgió de las entrañas del Frente Grande, dijo que el intendente tiene que buscar con Provincia y con Nación la manera de que el impacto sea el menor para los vecinos cipoleños.

De esta manera, criticó la idea que impulsa el jefe comunal para hacer frente a la eliminación del subsidio al transporte que decretó el gobierno nacional, y la negativa del gobierno provincial de hacerse cargo de ese desembolso. “Los contribuyentes ya pagaban el subsidio al transporte a través de los impuestos nacionales y el consumo. Esta decisión del gobierno nacional ahoga a los municipios, enfrenta a la gente y se ven afectados los trabajadores, como los del servicio doméstico, los estudiantes y la gente de menor recurso”, enfatizó Villarroel Sánchez.

La concejal elevó un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante para que el cuerpo se expida y le solicite a la Legislatura provincial la creación de un fondo de compensación por la quita del subsidio al transporte público de pasajeros, integrado con fondos del tesoro provincial para que no sea trasladado al usuario del servicio.

Actualmente los subsidios representan casi el costo completo del boleto, por lo que su eliminación significaría un aumento del 100% del valor.

¿De dónde se pueden sacar los fondos?

Chau subsidios

El gobierno nacional anunció que eliminará los subsidios al transporte de pasajeros, lo que hace que actualmente el boleto no sea tan caro. Provincia dijo que se hará cargo, pero sólo de los tramos interurbanos, no así los que funcionan dentro de las ciudades.

La idea de Tortoriello

Actualmente, los subsidios representan casi la totalidad del boleto. Por lo que su eliminación significaría que el usuario deberá pagar el doble para viajar. El Municipio analiza recaudar más aumentando las tasas y destinar esa diferencia a subsidiar el cole.