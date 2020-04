Rebotaron al equipo de TN en Las Grutas

En la noche del miércoles llegaron y se instalaron en la rotonda de acceso. En la mañana del jueves se acercaron al puesto de control con la intención de llegar a Las Grutas, pero se encontraron con la imposibilidad de pasar por el “operativo cerrojo”.

La periodista a cargo de la transmisión destacó que en muy pocos lugares donde estuvieron notaron tanta rigurosidad en las medidas.

El intendente Adrián Casadei se presentó en el lugar, y explicó que las medidas “empezaron tres o cuatro días antes de la cuarentena nacional”, y que también cerraron las playas.

Indicó que las personas que tienen domicilio en la localidad e ingresan de otras regiones deben cumplir con la cuarentena. Los no residentes “o los que no tienen motivos para estar acá no los dejamos entrar”.

TN en las grutas

“No tenemos ningún caso y estamos cuidándonos para recibirlos cuando esto termine”, explicó Casadei.

La negativa no generó insistencias que derivaran en rispideces. El canal de noticias tiene instalada una cámara en Las Grutas donde cotidianamente muestra imágenes de Las Grutas, y es muy valorado por la difusión turística que logra.

LEÉ MÁS

Un cipoleño experimenta con rayos ultravioletas para matar al coronavirus

Descartaron una docena de casos en Río Negro