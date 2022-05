Quieren un cupo femenino y trans para la música

Lo mismo para quienes forman parte de un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino, o sea, un género no binario. En particular, se incluirá así a las personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales.

A sugerencia de la “Colectiva Vibra Alto Valle”, se está considerando la incorporación de mujeres músicas de los pueblos originarios. Vibra agrupa a mujeres cis, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, personas no binarias y originarias que desarrollan actividades musicales.

De acuerdo con la ley nacional, el cupo femenino del 30 por ciento debe aplicarse para eventos y actividades artísticas en el que participen al menos tres artistas o agrupaciones musicales.

En el proyecto que analizan las concejalas, se prevé la creación de un Registro Municipal de Artistas Mujeres, Disidencias y Originarias de Cipolletti, con el fin de transparentar y democratizar la aplicación de la norma. Además, se prevé que la autoridad de aplicación de la norma sea la Secretaría de Cultura, que deberá trabajar de manera coordinada con el Instituto Nacional de Música y organizaciones afines que promuevan la activa participación de las artistas musicales.