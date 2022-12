La presidenta del CD, Silvana Larralde, manifestó que por las faltas a la norma sobre edificaciones se cobran hoy unos 600 pesos, una cifra que, por lo pequeña, no disuade a quienes no cumplen con lo que está pautado. Al punto que, en gran parte de los casos, quienes no hacen lo correcto prefieren pagar la sanción que les corresponde que cambiar y adecuar sus construcciones a lo exigido por la legislación cipoleña.

Por tal motivos, en el proyecto que discutirán los ediles se prevé elevar los montos a pagar, actualizándolos a la realidad del presente. Nueve años en la economía argentina es un tiempo demasiado prolongado para mantener inmutable cualquier cifra implicada en la actividad pública y privada.

En la sesión, también se dio ingreso a una iniciativa por la cual se impulsa la cesión de un terreno del Parque Industrial a los Bomberos Voluntarios de Cipolletti. Se trata de una propuesta de la que se viene hablando hace ya un tiempo y que los ediles se aprontan a respaldar. La parcela forma parte de un predio mayor que se había cedido en su momento al Invap, al que ahora se le reducirá algo de lo que se le había entregado. Apoyar a los bomberos resulta clave para cualquier comunidad.

Por otro lado, tomó estado parlamentario también un proyecto de ordenanza del concejal Horacio Pierucci sobre el uso de la firma digital en el ámbito de la comuna. Una propuesta acorde a los nuevos tiempos.