La gran cantidad de siniestros viales protagonizados por borrachos al volante hizo que los concejales cipoleños pongan mano a la obra y busquen una idea original para evitar que quienes consuman alcohol no conduzcan.

Según indicó Alejandra Villagra, el programa se encuentra en la comisión de Gobierno y tiene el visto bueno de los comerciantes gastronómicos de la ciudad.

"La idea es que los conductores designados reciban en los locales bebidas y alimentos gratis con la condición de comprometerse a no consumir alcohol. También podrán participar de importantes sorteos a fin de mes", comentó Villagra a LM Cipolletti.

La concejal expresó que el proyecto debe llegar en la proximidad al Deliberante para ser votado e incorporado en la sociedad.

El problema de transporte no está incluido

En la ciudad no existe transporte público de pasajeros durante el horario nocturno. Los jóvenes que acuden a los boliches no tienen la opción de acceder al colectivo, ya que los servicios finalizan a la medianoche y retoman recién pasada las 5:30 de la madrugada, y con poca frecuencia. En medio de la noche sólo se puede optar por un taxi o un vehículo particular.

Villagra aseguró que la opción de incorporar colectivos que realicen el recorrido nocturno no está incorporado en el programa, pero que se podría agregar a futuro.

"Hay que conversar con Pehuenche esta posibilidad. Es una realidad que no la tuvimos en cuenta durante la presentación", comentó la concejal.

