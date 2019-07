Tenía seis años cuando quiso empezar danza, y su familia lo alentó. Aunque tenía enormes condiciones para bailar en El Colón, su madre no se animó a que se fuese de tan chico a la gran urbe y entonces siguió bailando, pero en la zona.

Durante la adolescencia conoció a los primeros transformistas en las fiestas privadas a las que comenzó a concurrir. Le llamó la atención e indagó un poco más, de modo que, a los 18 años, dio sus primeros pasos como tal, destacando la femineidad de la mujer, y anduvo por todos lados (Buenos Aires, San Luis, Mendoza, San Juan, Chile).

“A mí me gustan el glamour y el misterio, me gusta el papel de diva. Yo no voy por el lado de la burla”, aclaró Pablo durante la nota brindada a este medio. Eyael frecuentaba bares, confiterías y también fiestas privadas, en donde brindaba sus shows.

Pablo Báez es de Cipolletti pero trabaja como peluquero en Neuquén, donde ofrece sus espectáculos. Agustín Martínez

Este martes, la tragedia y el dolor inundó a los vecinos del edificio ubicado en Matheu al 50. Pablo murió por inhalar monóxido de carbono y otras once personas se intoxicaron. Ahora, Eyael desplegará sus plumas, brillos y glamour desde lo más alto...

