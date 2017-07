Quejas por lo caro que sale el cordón cuneta

Las tareas arrancaron a mediados de mayo en el sector comprendido entre Venezuela, Juan Domingo Perón, Naciones Unidas y Perú. Se trata de la primera etapa de labores en el núcleo poblacional, que tendrá una segunda instancia el año que viene.

Hace unos días, los pobladores empezaron a recibir la notificación de lo que deberán pagar con fecha de vencimiento el 8 de agosto. De inmediato cundieron el malhumor y el descontento y se concretaron algunas reuniones para evaluar los pasos a seguir.

El vecino Luis Alberto Muñoz manifestó que quieren una reunión directamente con el intendente Aníbal Tortoriello para plantearle el problema y buscar que se bajen los montos exigidos.

Indicó que un residente que tiene un lote de 10 metros de frente deberá pagar 36 cuotas de 856 pesos, lo que da una suma cercana a los 31.000 pesos. Las personas que tienen propiedades en esquinas y, por ende, más metros lineales de obra tendrán que pagar una suma, también en cuotas, de $57.000.

Para los habitantes afectados, se trata de cantidades por demás abultadas puesto que lo que hoy menos sobra en muchos hogares es la plata. “En mi caso, soy jubilado y cobro $7000 por mes. Con todo lo que tengo que destinar a medicamentos, alimentación y demás gastos, me resulta imposible afrontar lo que nos han fijado en las facturas”, enfatizó.

Además, lo fundamental es que para los vecinos los valores de los trabajos están sobredimensionados. Muñoz expresó que para 10 metros de cordón cuneta no se necesita más de un metro cúbico de material, que sale unos $1900, mientras que el costo de un operario por día ronda los $500 y con dos y a lo sumo tres trabajadores basta. Por consiguiente, por dos días de actividad que puede insumir en salarios no se puede erogar más de $2000 o $3000. Teniendo en cuenta otros gastos y aun ganancia para el Municipio, el monto total no podría superar nunca, y con margen, los $12.000.

Otro punto que cuestionan los frentistas es que cuando se efectuó el registro de oposición por el emprendimiento casi no tuvieron tiempo para dar su rechazo.

