Se presentó la Feria del Libro en Cipolletti: "Hoy y como siempre, el espíritu son los escritores cipoleños"

La nueva edición de "Abrí tu mente" se realizará del 9 al 18 de octubre con entrada gratuita en distintos espacios de la ciudad.

Este lunes por la tarde, la "Casa del Escritor" fue el espacio elegido para la presentación de la 21°Feria del Libro de Cipolletti: "Abrí tu mente".

Con la presencia de escritores locales, autoridades municipales confirmaron la presencia de reconocidas figuras de la literatura, la ciencia, la divulgación y el entretenimiento.

Este año, el evento se distinguirá por la abarcar distintos espacios, entre ellos el Complejo Cultural Cipolletti , el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel y espacios educativos municipales.

Desde el viernes 9 de octubre y hasta el domingo 18 de octubre se ofrecerán propuestas gratuitas, aunque algunas actividades tendrán cupos limitados y requerirán retirar previamente las entradas.

A medida que los días para la inauguración de la nueva edición se acercan, se comenzaron a conocer algunos de los nombres que serán parte de la programación de la 21ª Feria del Libro de Cipolletti. Bajo el lema "Abrí tu mente" la organización confirmó la presencia de reconocidas figuras de la literatura, la ciencia, la divulgación y el entretenimiento.

''Una feria inmersiva"

La directora de Cultura de Cipolletti, Mariana Prgich, brindó detalles sobre la nueva edición que tiene como lema ''Abrí tu mente". Durante diez días, se trabajará en un evento que muestre la "construcción de nuestro cerebro desde muchos aspectos". En este sentido, se agregó que la propuesta toma al cerebro como eje y plantea a los libros como una '"herramienta para explorar las ideas, las emociones, la memoria, la imaginación y el conocimiento".

Continuando con la presentación oficial, Prgich expresó que "cada espacio de la feria estará pensado como parte de un gran laberinto mental, donde los distintos elementos se conectan y dan lugar a nuevas formas de acercarse a la lectura". Asimismo, agregó que "la invitación es a pensar la lectura no solamente como un acto de leer, sino también como una experiencia para sentir, crear, cuestionar y descubrir".

Así, durante diez días de propuestas gratuitas con autores locales, regionales y nacionales, presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos, editoriales y librerías.

"Los escritores cipoleños son el alma de un evento que convoca a todo el país"

En marco de esta conferencia y presentación, el Intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler expresó: "Gran parte de lo que hoy vemos y sucede en la ciudad tiene mucho que ver con el esfuerzo inicial de los vecinos de Cipolletti. Al igual que cuando hablamos de nuestro origen, en Cipolletti todo nació siempre del esfuerzo vecinal. Esta feria nació del trabajo de los escritores y de la Casa del Escritor". Al respecto enfatizó: "Sin ese impulso inicial de los escritores de aquel momento, esto no estaría pasando".

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El jefe comunal hizo muna mención especial a la labor del área de Cultura así como de todos los escritores locales por "mantener viva esta iniciativa" y finalizó poniendo en valor el Complejo Cultural Cipolletti al calificarlo como un espacio "fijo y del nivel que realmente se merece la ciudad".

"Encuentro de la culturas"

La creadora de la Feria Semilla, Gabriela Martinez, comentó que en el marco de la 21ª Feria del Libro de Cipolletti "Abrí tu mente", convocaron a las diferentes colectividades a participar del "Encuentro de Culturas" que es un espacio para "compartir y celebrar la diversidad" a través de la gastronomía y las expresiones culturales típicas de cada comunidad.

"Sabores que cuentan historias"

Además de las más de 200 propuestas que tendrá la Feria durante 9 días, se confirmó la presencia de la Feria Gastrónomica "Semilla" con más de 60 productores de todo el país que durante el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre serán protagonistas de un gran intercambio cultural que busca potenciar, descubrir y disfrutar de los sabores de nuestro país en el predio del CCC ubicado en Fernández Oro 57.

Quiénes llegan a la ciudad

Uno de los primeros encuentros será el sábado 10 de octubre. A las 17 horas, Luis María Pescetti llegará a la Sala Teatro con un espectáculo musical pensado para disfrutar en familia.

La cita para Diego Golombek es el mismo día pero a las 19:30 horas. En esta ocasión brindará la conferencia "¿Por qué hacemos lo que hacemos?", una propuesta vinculada al funcionamiento del cerebro y la manera en que construimos nuestras percepciones y decisiones.

Con el objetivo de que la feria sea una propuesta para el "finde largo" el lunes 12 de octubre, a las 19:30, la escritora Viviana Rivero presentará su libro “Ellas”, una obra que reúne historias relacionadas con los miedos, las decisiones y los mandatos que atraviesan las mujeres.

El martes 13 de octubre, a las 18:30, estará Facundo Manes, quien brindará la charla "La ventaja humana en la era de la IA". La propuesta estará enfocada en el papel de la mente humana frente al avance de las tecnologías y las máquinas que aprenden.

Para continuar en la combinación de literatura e historia, se presentará Eduardo Sacheri. El escritor, docente e historiador llegará con "Los días de la Constitución (1852-1880)", el tercer volumen de su trabajo dedicado a la historia argentina el próximo viernes 16 de octubre a las 20 horas.

Paulina Cocina, para el cierre

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Paulina Cocina, quien será parte del cierre de la feria el domingo 18 de octubre a las 18:30. La popular creadora de contenido gastronómico participará de una entrevista abierta al público y realizará un recorrido por el predio. La actividad será en el escenario exterior y tendrá acceso libre y gratuito.

Las entradas para las actividades con cupo limitado podrán retirarse desde el 5 de octubre en la taquilla del Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57.