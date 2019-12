El hombre, de 32 años, no tiene obra social y necesita hacerse el estudio indicado por el especialista por un diagnóstico de alergia en la garganta. "La última vez que fui, ni siquiera me quisieron anotar porque me dijeron que no tenía sentido, que hasta no contar con el aparato no se iban a hacer. Tampoco me quieren derivar a otro lugar. Hace ocho meses que estoy dando vueltas y no sé qué es lo que tengo", relató a LM Cipolletti.

Agregó que para atenderse con un otorrinolaringólogo debió esperar más de un mes por el turno y no puede avanzar hasta no tener el análisis que le pidieron. "Somos muchos esperando y nadie nos dice nada. La gente de mesa de entradas está cansada de escuchar nuestros reclamos", indicó el paciente cipoleño.

Quejas-por-el-endoscopio-en-el-hospital.jpg

En proceso de compra

Consultada sobre la situación, la directora del hospital, Claudia Muñoz, indicó que el equipo se rompió hace dos meses y que desde ese momento se realiza una lista de espera para los pacientes que no revisten gravedad. En tanto que los pacientes que deben hacerse el estudio por patologías potencialmente graves son derivados a Allen. "Hay estudios que no son de urgencia; no es que cambie el diagnóstico o el pronóstico con el tiempo. En la solicitud, el médico pone el diagnóstico y se evalúa la urgencia. En el caso de que el estudio sea con exigencia, se derivan a otros hospitales que cuenten con el equipo; en este caso, lo estamos realizando al hospital de Allen, que es el más cercano", explicó ayer Muñoz.

La directora del Pedro Moguillansky manifestó que la lista de espera se va manejando como se puede hasta contar con equipamiento, ya que los otros hospitales tienen demanda propia y no se los puede saturar con pacientes ajenos.

Sobre la compra del nuevo equipo, afirmó que ya se realizó el pedido y que se está tramitando con la nueva gestión asumida la semana pasada. Agregó que se trata de aparatos sumamente costosos, cuya adquisición es compleja porque cotizan en dólares.

Denuncia interna

Por su parte, la enfermera a cargo del área, Nancy Fuentes, dijo que el hospital está sin equipo hace un año y que tienen esperanzas de que la nueva gestión hospitalaria vuelva a darle al centro asistencial la jerarquía que solía tener años atrás.

"Hace 19 años creamos junto con el doctor (Rubén) Mombrú la Unidad de Endoscopías, y fuimos los primeros en toda la provincia. Venía gente de todos lados a hacerse los estudios. Ahora, siendo hospital de complejidad 6, no podemos atender la demanda propia, que son estudios básicos de cualquier centro asistencial", cuestionó la enfermera Fuentes.

Agregó que trasladaron la unidad para funcionar en el quirófano, por lo que empeoraron las condiciones de atención y se redujeron los días: pasaron de atender toda la semana a quedar solo dos días. "Había un equipo propio que se rompió hace más de un año y quedamos funcionando con el de un médico particular que se rompió. Hace un año no tenemos aparatos. Son equipos muy caros, pero esenciales. Esperemos que la nueva gestión pueda adquirirlos rápidamente", indicó.

La utilización del endoscopio en el quirófano limitó la realización de estudios, pero al mismo tiempo Salud ha destacado la realización de cirugías con técnicas menos invasivas, por lo que la recuperación de los pacientes es más rápida.

Para realizar estos estudios se necesita, además, un equipo conformado por enfermeros, gastroenterólogos y anestesistas. El estudio más común es la endoscopía gástrica para detectar ulceras, erosiones, enfermedades como la celiaquía y hasta cáncer de estómago.

Todas las voces en torno a las fallas del equipo

Pacientes

Un grupo de pacientes denunció que, por no sufrir un problema grave de salud, llevan meses buscando un turno para realizarse una endoscopía para diagnosticar el problema.

Empleados

La jefa de Enfermería del área denunció que los problemas para atender la demanda comenzaron hace más de un año y se agravaron cuando se trasladó el endoscpio al quirófano. Se atiende dos veces por semanas.

Dirección

La directora del centro asistencial, Claudia Muñoz, afirmó que el hospital inició el proceso administrativo para comprar otro equipo aunque comprarlo es complejo porque se cotizan en dólares.