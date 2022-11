La potencia reservada se aplica a los grandes consumidores y obliga al pago de consumos que, en realidad, no se realizan. "Si prendemos toda la maquinaria, no se puede pagar los gastos de energía. Se trabaja al 50%", coinciden referentes de distintas industrias. El temor a no poder afrontar el costo de la boleta por la potencia reservada impacta, directamente, en la generación de empleo en el sector privado.

Trujillo encabezó el desarrollo de un proyecto de ley para modificar la tarifa eléctrica para las pymes. La iniciativa ingresó a la Legislatura, pero no tuvo debate. "Las pymes y cooperativas somos más del 70 % del trabajo. No es posible pensar que haya legisladores que no quieran poner en tratamiento el proyecto", manifestó en su carta a la gobernadora Arabela Carreras.

El empresario barilochense sostuvo que el pedido de un cambio en la tarifa eléctrica busca "generar desarrollo, dar más trabajo y generar crecimiento. Pedido que pareciera ser coincidente con lo que expresan nuestros representantes desde el discurso, cuando los escuchamos hablar de todo lo que harán por el pueblo, en época de elecciones. No obstante, en los hechos, debo decir que esto no es así. En todo este tiempo lo único que he podido comprobar es el desinterés total. Inclusive por parte de alguno de ellos, y luego de haber “mostrado algún falso interés”, lo que he recibido es un llamado en el cual con sutil dialéctica me invitaban a desistir".

Trujillo cuestionó la postura de los legisladores y aseguró a Carreras que continuarán con los reclamos. Afirmó que "la electricidad es un insumo fundamental en la producción. LA T2 atenta contra todo lo mencionado, haciendo más y más costoso la unidad de consumo conforme el crecimiento, pero además, obligando al pago de consumos que no realizamos, mediante recategorizaciones. ¡Castiga el crecimiento y el trabajo!

La carta completa:

La T2 es un ataque a la producción, el crecimiento y el empleo

Mi nombre es Gabriel Trujillo, soy emprendedor Pyme de la ciudad de Bariloche, donde después de luchar contra viento y marea he podido instalar una pequeña planta de producción de Alimentos Saludables, y donde seguimos luchando a diario para poder trabajar.

Soy además impulsor del proyecto de ley 938/2022 que promueve la creación de un Registro de promoción eléctrica para las Micro Pymes en Río Negro, que me ha demandado 7 meses de trabajo, el 50% del tiempo que llevamos en el mercado, dedicando horas del día no sólo a la concreción de este, sino además a conseguir mediante la carta adhesión que desarrollé, el apoyo del 80% de todo el sector productivo. Carta que, además, forma parte de los fundamentos del proyecto.

Entre las entidades que adhirieron se encuentran:

FEERN (Federación de Entidades Empresarias de Río Negro), conformada por casi la totalidad de las Cámaras del Agro, Industria y Comercio de la provincia, FECORN (Federación de Cooperativas de Río Negro). Más de 100 Cooperativas de toda la Provincia, entre ellas las de: Aserraderos, Fruticultores, Frigoríficos, etc.

Cámara de Chocolateros de Bariloche, entre otros apoyos de la provincia.

Pero además Cámara y Asociación de las que formo parte y que están integradas por Pymes productivas a nivel Nacional, algunas de las cuales como en mi caso, nos encontramos en la provincia.

Todos unidos bajo un mismo pedido que está siendo desoído por nuestros representantes.

Pedido que busca generar desarrollo, dar más trabajo y generar crecimiento. Pedido que pareciera ser coincidente con lo que expresan nuestros representantes desde el discurso, cuando los escuchamos hablar de todo lo que harán por el pueblo, en época de elecciones. No obstante, en los hechos, debo decir que esto no es así. En todo este tiempo lo único que he podido comprobar es el desinterés total. Inclusive por parte de alguno de ellos, y luego de haber “mostrado algún falso interés”, lo que he recibido es un llamado en el cual con sutil dialéctica me invitaban a desistir.

En este sentido, aclaro que me he contactado y lo sigo haciendo, en principio para elaborar el proyecto, luego para dar a conocer el mismo, con legisladores de todos los partidos. También con Senadores y Diputados Nacionales, con la intención de que estos últimos, interactuando con sus pares provinciales pudieran ser de nexo con quienes ocupan un lugar en la legislatura provincial como representantes del pueblo. Y pongo énfasis en esto: como representantes del pueblo.

Muchos de ellos han asumido compromisos en primera instancia que luego y al ver que las cosas venían en serio, no han cumplido. Funcionarios públicos que vemos hablar de sus ambiciones políticas con frecuencia. De su interés por el bienestar de nuestra ciudad en algunos casos y los de la provincia en otros, han desaparecido de repente.

Mi pregunta es: ¿acaso no son las Pymes y Cooperativas, fuentes para generar trabajo y desarrollo del que tanto hablan?

Si esto es así, es importante remarcar que este proyecto ha sido impulsado y trabajado por el titular de una pequeña Pyme productiva de Bariloche, y que cuenta con un enorme apoyo del sector. En este sentido vuelvo a plantearme una pregunta:

¿Los políticos de uno y otro partido van a desoír este pedido?

El costo eléctrico en nuestra provincia es uno de los más caros en todo el país. Cabe aclarar que esto tiene relación directa con el costo de estructura. El 54% del valor tarifario responde a esta.

De hecho, nos encontramos en el podio de los más caros con el agravante que, en el sector productivo, lisa y llanamente, el concepto de potencia es una ataque directo a la producción, el desarrollo y el empleo.

Las Pymes y Cooperativas somos más del 70 % del trabajo. No es posible pensar que haya legisladores que no quieran poner en tratamiento el proyecto. ESTARAN EN CONTRA DEL TRABAJO, EL EMPLEO Y LA PRODUCCION?

Si así es, nos gustaría conocer sus argumentos y tener la posibilidad democrática a su tiempo, de elegir por aquellos candidatos que estén dispuestos a poner en valor La Producción y el Trabajo de todos los rionegrinos.

El proyecto 938/2022 ingreso a la Legislatura el 19/09. El día 22 del mismo mes se le asignaron comisiones. El día 20 de octubre ingreso a la orden del día, aun así, ni se hizo mención de ello. Me surge una pregunta más: ¿en una democracia como la que vivimos, quien se toma semejante atribución al decidir no tratar un proyecto? Pero además vuelvo unas líneas atrás, ¡son nuestros representantes!, administradores circunstanciales de una cuota de poder que debieran utilizar para el desarrollo y crecimiento de la provincia, por ende, de todos nosotros: sus habitantes. ¡NO son dueños de nuestros recursos!

Resulta inverosímil que un par de personas decidan si este proyecto debe o no ponerse en discusión, máxime cuando vemos grandes estructuras municipales, provinciales y nacionales que, en teoría, abogan por la producción ( Agencias, secretarias) etc., estructuras costosas que pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué sentido tienen si por otra parte no están las condiciones dadas para el desarrollo de pequeñas empresas?

¿Cómo podremos construir un edificio de 7 pisos en cimientos preparados para una pequeña casa?

La electricidad es un insumo fundamental en la producción. LA T2 atenta contra todo lo mencionado, haciendo más y más costoso la unidad de consumo conforme el crecimiento, pero además, obligando al pago de consumos que no realizamos, mediante recategorizaciones. ¡Castiga el crecimiento y el trabajo!

Las Micro Pymes y Cooperativas somos trabajadores luchando a diario contra los avatares de un país que no nos da tregua ni respiro. Nos enfrentamos a problemas de toda índole, que no son propios de nuestra actividad particular, sino de la desagraciada situación en la que casi nos han acostumbrado a vivir. Y esto no es de un partido u otro, es de toda la política y en ocasiones de las mezquindades que en ella entran en juego.

En síntesis: necesitamos que el proyecto de ley 938/2022, COMIENCE A SER TRATADO. Necesitamos ver a nuestros representantes unidos sin distinción partidaria, trabajando en algo que debiera ser una política de Estado: generar condiciones y crear los cimientos para el desarrollo productivo en la región, sobre bases firmes. En mi caso particular y hablo sólo por mí, estoy cansado de tantos discursos. Las palabras y los hechos deben converger en acciones claras y resultados. Soy una persona de acción, de trabajo. Espero lo mismo de nuestros representantes Quiero dedicar mi tiempo a lo que se hacer: crear, desarrollar, generar empleo, no a cuestiones que debieran ser tenidas en cuenta y desarrolladas por quienes se encuentran ocupando bancas para ello.