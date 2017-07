Pucará Vidal se negó a realizar el alcotest y le quiso dar una piña al inspector de tánsito  

Según explicó el jefe de la Unidad Cuarta, Daniel Uribe, ocurrió a las 6.50 de la mañana de hoy entre las calles Pacheco y Mengelle cuando personal de Tránsito detuvo a un vehículo Peugeot 408 para realizar el test de alcoholemia. El conductor se negó a llevar a cabo el procedimiento, razón por la cual le informaron que su auto debía ser secuestrado.

"Los efectivos policiales que estaban presentes en el control pidieron refuerzo y se pudo corroborar que se trataba del ex boxeador Pucará Vidal, que estaba con su hijo de 16 años de edad. No se quería bajar del auto pero en un momento dado de la discusión quiso agredir al inspector de tránsito y el personal tuvo que reducirlo, a él y a su hijo, que también intervino", explicó Uribe.

El hijo de 16 años de Vidal se sumó a la pelea e intentó darle una piña al inspector en un intento por defender a su padre.

Ambos fueron detenidos pero su hijo fue entregado a la madre por disposición judicial por ser menor de edad. Pucará Vidal, sin embargo, continuará detenido hasta ser trasladado mañana al juzgado para la formulación de cargos. "Hay una causa por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Daños porque durante la reducción que se hizo, el hijo de Vidal rompió un accesorio de un patrullero en la parte del espejo retrovisor", agregó el comisario. También se le formularán cargos por amenaza porque "amenazó de muerte al inspector de tránsito".

"Gracias a Dios no tenemos que lamentar ningún efectivo lesionado ni tampoco inspectores. Si no hubiera sido por la intervención policial hubieramos tenido un inspector con algún problema. Esta persona es dificil por los conocimientos que tiene. No es lo mismo alguien común que alguien que es boxeador, está entrenado y ha sido campeón argentino. El personal, que ya lo ubica, tuvo que trabajar bastante hasta que lograron reducirlo", concluyó.

Por otra parte, la jefa de la Regional Quinta, Adriana Fabi, señaló que la medición de alcohol no pudo realizarse y que, por esta razón, no se pudo constatar si manejaba alcoholizado o no. No obstante, Uribe mencionó que, según los inspectores de tránsito, "tenía aliento etílico".

