Video: sorpresa por la aparición de un ciervo colorado, pero ¿porqué no es una buena noticia?

El avistaje de un ciervo colorado sorprendió a los vecinos por su prestancia. Sin embargo, especialistas aseguran que esto es un verdadero problema.

El ciervo fue captado por vecinos de Dina Huapi, a 15 kilómetros de Bariloche. Imagen ilustrativa.

Vecinos de Dina Huapi quedaron maravillados al ver un ciervo colorado recorriendo con tranquilidad los alrededores del pueblo. Las imágenes, registradas en video, se viralizaron rápidamente en redes sociales, despertando la curiosidad y el asombro por la imponente presencia del animal en plena zona urbana.

Sin embargo, especialistas advierten que la presencia de estos ejemplares no es una buena noticia para los ecosistemas patagónicos. Habitan en la zona precordillerana: Comallo, Pilcaniyeu, Ñorquinco y también en Cordillera: Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón.

Dina Huapi, ubicada a 15 kilómetros de Bariloche , es el lugar donde nace la Ruta Nacional 23, el inicio de la Línea Sur. Alli, es cada vez es más común ver este tipo de animales en la zona.

Apareció un ciervo colorado en Dina Huapi

El ciervo colorado, una especie exótica invasora, que tiene una reproducción importante y va colonizando nuevos ambientes, por lo que la especie aumenta en número y distribución y se topa a su vez con el avance de las fronteras urbanas que se acerca, poco a poco, a la vida silvestre.

“Es una especie invasora que causa daños al ambiente”

El guardafaunas rionegrino Fabián Llanos explicó a LMCipolletti que el ciervo colorado “es una especie exótica, es decir, foránea, que fue traída con fines de caza alguna vez, igual que el jabalí en la Argentina, y después se diseminó por todos lados”.

Además, remarcó que se trata de una especie invasora, lo que implica que su presencia genera impactos negativos en los ecosistemas donde se establece.

“Tenemos un ciervo nativo que es el huemul, y uno de los problemas del huemul —que está en peligro de extinción— es justamente la competencia por el espacio con el ciervo colorado, que es más grande y más agresivo. Si bien es un animal lindo, lamentablemente no es bueno que esté en nuestro ambiente”, explicó Llanos.

El especialista recordó que, debido a su condición de especie invasora, su caza está permitida durante todo el año en las provincias de Neuquén y Río Negro, siempre con los permisos correspondientes.

Un invasor silencioso en la Patagonia

El ciervo colorado (Cervus elaphus) fue introducido en Argentina en 1906 por Pedro Luro, en una estancia de La Pampa, con fines de caza deportiva. Desde allí se expandió a gran parte del país, especialmente a la región patagónica.

Su crecimiento poblacional ha provocado daños ambientales considerables: altera los bosques nativos, modifica la vegetación del sotobosque y compite con especies autóctonas como el huemul y el pudú. También se han detectado riesgos sanitarios, ya que puede transmitir enfermedades al ganado, a otros animales silvestres y, eventualmente, a los humanos.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó al ciervo colorado entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.

Un gigante de los bosques

Originario de Europa y Asia, el ciervo colorado es uno de los cérvidos más grandes del planeta. Los machos adultos pueden alcanzar hasta 200 kilos de peso y poseen cuernas ramificadas que renuevan cada año. Las hembras son más pequeñas y no las desarrollan.

Aunque su aspecto majestuoso y su andar tranquilo generan admiración, los especialistas insisten en la necesidad de controlar su expansión para proteger la fauna nativa patagónica.