Verano 2025: El inquietante testimonio de un hotelero de Las Grutas y los precios

Y atribuye esa alarmante cifra a la “duda generalizada a nivel país sobre lo que va a pasar. El aumento de los impuestos fue crucial. Nosotros estimamos que nos llegará solo de boleta de luz entre 1 millón de pesos y 1,5 . La gente que sale de viaje no sabe cuánto le va a salir….”, expone sus argumentos y preocupación el comerciante.

“Por lo pronto, pasamos de pagar 3.500 pesos de gas a abonar 150 mil. De luz, de $ 6.800 a $ 90 mil pesos mensuales. Y no estamos usando los aires. Muchos contactos me dicen que no abren”, amplía en su desolador testimonio.

Las Grutas La Grutas ya se prepara para una nueva temporada.

Respecto a los precios, considera que su negocio de departamentos se ubica en un “punto medio” del ranking. “Gasté mucho en aires, heladeras, pintura; lo categoricé en un 3 estrellas. Estamos cobrando $ 75 mil pesos por día sin aire y 100 mil pesos con aire”, indica el dueño del complejo de 5 departamentos, poniendo de manifiesto el fuerte impacto del uso de ese artefacto muchas veces indispensable en el costo final.

Por otro lado, se refiere a la tendencia en cuánto a las estadías. “Todas las reservas son de 2 ó 3 días, ya no de una semana como antes. Va a estar lleno por momentos, no habrá tanto recambio quincenal”, culmina Facu, miembro de una familia que a fines de los 90’ se estableció allí y comenzó con el proyecto comercial. No se anima a decir que la temporada está perdida pero...

Los distintos precios en Las Grutas

Más allá del caso puntual de Normar, un departamento frente al mar cuesta $120.000 por día en enero. La tarifa incluye servicios completos y una vista privilegiada.

En las torres de la tercera bajada, los precios ascienden a $150.000 diarios. Estos complejos incluyen pileta y amenities exclusivos.

Para quienes buscan precios más accesibles, hay opciones alejadas del mar. Un departamento totalmente equipado cuesta entre $85.000 y $90.000 diarios, similar a lo que cobra Facundo y familia.

Las ofertas más económicas comienzan en $60.000 diarios. “Queremos trabajar todo el verano”, afirmaron los propietarios locales.

Las Grutas Del rubro empresarial y gastronómico, entre otros, se quejan de los resultados de enero en Las Grutas. Foto Google.

Los hoteles también ajustaron sus tarifas para la temporada. Una habitación en un tres estrella frente al mar cuesta $185.000 por noche. Los hoteles exigen una estadía mínima de tres noches y un anticipo del 20%. Las reservas anticipadas son clave para asegurar disponibilidad.

En hoteles más alejados, las tarifas bajan a $150.000 por noche. Incluyen desayuno buffet, servicio de mucama y estacionamiento.

Los campings, apunta un informe de #La17 son una opción para quienes buscan contacto directo con la naturaleza. El precio por persona es de $6.000 diarios, con menores de 5 años gratis.

Instalar una carpa cuesta $6.000 por día, mientras que un motorhome tiene una tarifa de $10.000. El estacionamiento de un auto cuesta $3.000 diarios adicionales.

Desde el sector turístico señalaron que las reservas aún son bajas. “Hay consultas, pero pocos confirmaron”, indicaron los prestadores.