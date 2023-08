Vaisberg: "Tuvimos paritarias por encima de la inflación".

Los gremios estatales presionan por la reapertura de las paritarias , mientras desde el Gobierno no hay intenciones de pautar un nuevo incremento de sueldos en lo inmediato. El Ejecutivo convocó a ATE y Unter a una mesa de diálogo, pero se planteará esperar que se asiente el polvo luego del impacto que provocó la devaluación superior al 20% que se aplicó luego de las PASO . El ministro de Economía, Luis Vaisberg , aseguró que “tuvimos paritarias por encima del índice inflacionario”.

Afirmó -en una nota con Radio Raíces- que la provincia no tendrá problemas para pagar en la primera semana de septiembre los intereses del préstamo del Plan Castello, por 10.600.000 dólares más allá de la devaluación. “La provincia está ordenada”, aseguró el titular de Economía-

Ante el reclamo del frente sindical indicó que luego de la devaluación, todas las variables no se acomodan tan pronto, llevan un tiempo para dar respuesta, y destacó que “es lógico el reclamo de los gremios”.

Indicó que Vaisberg “estamos en permanente alerta para monitorear y estar alerta en todas nuestras cuentas y en todos nuestros ingresos, para salir a dar respuesta en circunstancias como las actuales, luego de la devaluación”.

Destacó que el diálogo con los sindicatos “es permanente, no solamente en paritarias” y aseguró que nadie puede decir que no hemos dialogado siempre, “pero -agregó- es imposible a una semana de la devaluación acordar salarios, cuando no sabemos el próximo índice inflacionario”, Afirmó luego que necesitamos “un panorama más claro y ver cómo evolucionan nuestros ingresos”.

Vaisberg reiteró que “seguimos manteniendo nuestros salarios entre los mejores a nivel país” y destacó que “siempre cuando uno señala esto, pareciera que no sirve porque no alcanzan”, pero recordó que “estamos entre los mejores” a nivel nacional.

Reiteró que “está dentro de este ejercicio que estamos siendo previsibles ante estas situaciones” y afirmó que “la provincia esta ordenada”.