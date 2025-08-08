Tenía dudas sobre el padre de su hija y recurrió a la justicia: impactante revelación

La mujer, una vecina valletana, se había ido a vivir un tiempo al exterior del país. Su pareja histórica reconoció a la nena. ¿Y qué pasó?

Esa inquietud no la dejaba en paz. Sabía que no iba a estar tranquila hasta no tener la certeza de quién era el verdadero padre de su hija . La había reconocido su histórica pareja pero ella no se encontraba del todo segura... Algo le decía que el margen de error era grande... ¿Instinto materno?

La vecina del Alto Valle recurrió, con dicha sospecha y muchos temores, al Poder Judicial para develar el misterio: necesitaba aclarar las dudas sobre la verdadera identidad biológica de la chica, nacida en julio de 2019. ¿Era fruto de su relación con el hombre con el que compartió su vida tantos años o de una aventura ocasional?

La historia se remonta a 2015, cuando la pareja decidió convivir y compartir sus vidas. Pero en 2018, la mujer debió viajar a un país limítrofe para cuidar de su padre enfermo. Durante su estadía en el país vecino, la distancia afectó la relación y llegó una separación transitoria en noviembre de ese año. En esa circunstancia, mantuvo un único encuentro sexual con una persona cuya identidad desconoce.

Poco después, la pareja se reencontró y decidió volver a convivir en Argentina en diciembre de 2018. Apenas retornaron, la mujer supo que estaba embarazada y ambos asumieron que la niña era fruto de su relación.

Impactante fallo judicial en la región

En medio de la intriga, una jueza de Familia de Roca resolvió finalmente la demanda de impugnación de la filiación paterna extramatrimonial, presentada por la mujer en representación de su hija. Así, se desplazó la paternidad de quien la había reconocido como hija al momento de su nacimiento.

Durante el trámite las partes se sometieron a una prueba pericial genética que dio un resultado contundente respecto de los vínculos genéticos. Las pruebas fueron totalmente excluyentes. Se determinó que el hombre no tenía un vínculo paterno biológico con la niña.

La jueza explicó que la contundencia de los resultados requieren la modificación de los registros, a los fines de que coincidan con la realidad genética. De esta manera, se desplazó la paternidad en el acta de nacimiento y se suprimió el apellido paterno, inscribiéndose a la chica únicamente con el apellido materno.

¿Qué pasó con su apellido?

Explicó que la petición de modificación de apellido forma parte del proceso, por lo cual resulta ajustado a derecho resolverlo en la misma instancia. “Conforme todo lo expuesto, entiendo que corresponde adoptar la solución que brinda el Código Civil y Comercial, para los supuestos de hijos que cuentan con un solo vínculo filial”.

La sentencia tuvo por acreditado que la filiación paterna registrada no se correspondía con la realidad biológica, lo que vulneraba el derecho a la identidad de la niña. Se destacó que los vínculos jurídicos deben reflejar los lazos genéticos verdaderos.

Durante el juicio también se resolvió otro aspecto: el apellido de la persona menor. La madre solicitó que la niña dejara de portar el apellido del ciudadano desplazado, manteniendo únicamente el materno. Aunque el Defensor de Menores recomendó resolverlo en otro proceso separado, la jueza entendió que la petición debía atenderse en el mismo proceso, evitando dilaciones y trámites innecesarios.

Finalmente, en junio de 2025, el fallo ordenó corregir la partida de nacimiento de la niña. En consecuencia, el apellido paterno quedó eliminado y la niña llevará desde ahora únicamente el apellido materno.