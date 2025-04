Secta rusa en Bariloche: "Me contrataron desde Europa", dijo el abogado defensor de Rudnev y Saburova

El letrado Leopoldo Murúa contó que lo llamó una persona "que no es familiar" de los detenidos, y que no sabe cómo llegaron a él. "Me deben de haber googleado ", dijo.

“Cuándo acepté, me llamaron desde Europa . Mis honorarios los pagará desde allí esa segunda persona de origen europeo de la que reservaré el nombre, que fue la que me contrató”, agregó.

Rudnev, Saburova y casi una veintena de mujeres más, fueron detenidos el viernes pasado en dos operativos simultáneos llevados a cabo en los aeropuertos de Bariloche y la ciudad de Buenos Aires, cuando, presuntamente, intentaban huir a Brasil.

Detenidos en el Aeropuerto de Bariloche. Secta de trata.jpg Konstantin Rudnev, el líder de la secta rusa, cuando era detenido en Bariloche.

Esto fue luego de que la secta religiosa Ashram Shambala, que lidera Rudnev y que se dedicaba a la trata de personas en la ciudad rionegrina, fue detectada y desbaratada a partir de las sospechas de médicos de un hospital al que fue a atenderse una mujer rusa embarazada.

Las "tres cosas" que le encomendaron al abogado

“Quien me contrató no me dijo cuál era el vínculo entre ambos. Lo que sí sé es que no son parientes” de Rudnev y Saburova, aseguró el letrado.

“Me encomendó tres cosas, que garantice la integridad física de Rudnev. Es decir, que nada le pase. Que vele por sus antecedentes médicos (el hombre tiene problemas pulmonares y gastrointestinales por los que debe recibir cuidados) y que le asegure una buena defensa”, indicó Murúa.

Acerca de los motivos por los cuales los allegados a Rudnev y Saburova lo contactaron para que fuese su defensor, dijo simplemente que creía que puede ser porque tiene “mucha presencia en redes”. “Me deben de haber googleado”, supuso Murúa, quien tiene en su cartera defensas de casos relacionados con narcotráfico y crímenes presuntamente mafiosos.

Según explicó, el hecho de que no haya relaciones de parentesco entre su contratante y su defendido le planteó un inconveniente ya que, debido a que hasta el momento no pudo tener contacto con los detenidos por su condición de incomunicados, debería contar con la firma de un pariente directo para formalizar la defensa, y por ahora no la consiguió ya que, según le explicó quien lo contrató, no hay familiares de los acusados en la región.

Uno en Rawson, otra en Bariloche

“Desde el sábado estamos pidiendo que levanten la incomunicación y que nos dejen hablar con Rudnev y Saburova, que hasta ahora sólo cuentan con un defensor oficial”, contó Murúa.

“Estamos todavía en zona de transición, sin asumir la defensa, porque son los propios interesados quiénes deben aceptarnos como patrocinantes. Y ni esto pudo ocurrir aún ni se pudo contar con la rúbrica de un pariente”, confirmó.

Según adelanto el letrado, esto podría resolverse en la audiencia de hoy ya que allí “estará el abogado Leonardo Chaparro, que es mi socio y reside ahí, en Bariloche”, dijo Murúa, que vive en Buenos Aires. “Asumiríamos la defensa, finalmente”, adelantó.

“Rudnev fue trasladado a (la Unidad Penitenciaria número 6 de) Rawson y Saburova sigue detenida en Bariloche”, confirmó además el abogado defensor.