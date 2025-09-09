Río Negro mostró su potencial energético en la AOG 2025

Con un stand innovador y una agenda cargada de reuniones estratégicas, la provincia abrió su primera participación en la expo más importante del sector en Buenos Aires.

Río Negro debutó en la exposición Argentina Oil & Gas (AOG 2025) de Buenos Aires con una presentación que generó gran interés entre empresas nacionales e internacionales del sector hidrocarburífero . En el primer día de la feria, la Secretaría de Hidrocarburos presentó un stand con un mapa interactivo que detalla las áreas de producción de la provincia y que rápidamente se convirtió en un atractivo para los referentes de la industria que buscan oportunidades de inversión.

El encuentro, considerado uno de los más relevantes de América Latina para el sector energético, se desarrolla en el predio ferial de La Rural y reúne a los principales actores de la cadena de valor del petróleo y el gas.

La secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini , encabezó la delegación provincial y destacó la importancia del debut: “Estamos muy contentos, con muchos proyectos para mostrar, no solo de exportación de gas y petróleo, sino también de áreas no convencionales e iniciativas privadas con gran potencial”, expresó.

La funcionaria subrayó además la participación de los empresarios locales: “Convocamos a las cámaras para demostrar que Río Negro tiene empresarios a la altura de los grandes proyectos del sector”.

Andrea Confini presente en la AOG 2025 La secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini encabezó la comitiva inaugural en la expo. Gentileza

Inversiones y oportunidades

La presencia rionegrina en la AOG se centró en mostrar el potencial de la provincia dentro de la agenda energética nacional. Entre los proyectos estratégicos, se destacaron el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, el avance de YPF Argentina GNL junto a Southern Energy y los positivos resultados de la exploración en la porción rionegrina de Vaca Muerta, liderada por Phoenix.

Además, el stand de Río Negro funcionó como espacio de articulación entre las cámaras empresarias locales y proveedores de otras provincias, con el objetivo de ampliar la cadena de valor y generar vínculos que fortalezcan el desarrollo de servicios en torno a la industria hidrocarburífera.

El presidente de la Cámara Empresarial de Servicios (CES) de Río Negro, Luis Aiassa, celebró la oportunidad de representar a las pymes locales en un escenario internacional. “Gracias al Gobierno tuvimos la posibilidad de mostrar nuestras empresas. Nos consultan sobre oportunidades de negocio, áreas maduras y servicios, y ya recibimos propuestas para trabajar en forma asociativa”, explicó.

Aiassa destacó que, en apenas una jornada, se concretaron reuniones de alto nivel: “Nos encontramos con la Embajada de Canadá, haremos lo mismo con la Cámara Italiana y nos sorprendió la visita de Gazprom, con quienes ya agendamos un encuentro. La expectativa es enorme. Sabemos que hay decisiones de inversión que dependen del contexto macro, pero Río Negro está listo para dar el salto y crecer”.

AOG_0001 La AOG 2025 se desarrolla hasta el 11 de septiembre en el predio ferial de La Rural de Buenos Aires. Gentileza

Una agenda cargada de actividades

La participación de Río Negro en la AOG continuará hoy con la firma de convenios junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), municipios y empresas del sector. El gobernador Alberto Weretilneck será parte de la inauguración oficial del stand rionegrino, prevista para este martes.

En paralelo, la expo despliega un abanico de actividades para profesionales, técnicos y directivos. Durante la segunda jornada, se realizará el 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos en el Pabellón Blanco. Allí, especialistas debatirán sobre avances técnicos y operativos, incluyendo una mesa redonda sobre el abandono de pozos, un tema central en materia ambiental y regulatoria.

En el Auditorio Principal del Pabellón Rojo, las conferencias estarán dedicadas a “Economía y Financiamiento de la Energía en Argentina”, con la participación de economistas como Claudio Zuchovicki y Dreizzen, además de representantes del sector bancario que analizarán las perspectivas de financiamiento para el Oil & Gas.

AOG_0013 Los CEOs se reúnen este martes, una de las jornadas más esperadas. Gentileza

Por su parte, el Ciclo de Conferencias de la AOG se llevará adelante en el Auditorio B. Incluirá debates sobre gestión de grandes proyectos, generación de divisas por parte de la industria hidrocarburífera y escenarios de desarrollo sostenible.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será el Encuentro con los CEOs, donde ejecutivos de compañías líderes como Harbour Energy, Chevron, Pluspetrol, Techint Ingeniería y Construcción, BTU y SACDE presentarán sus visiones estratégicas.

Este espacio busca proyectar la evolución del sector energético argentino, sus desafíos frente a la coyuntura macroeconómica y el rol que jugará en la transición hacia un modelo energético más sustentable.

