Retirados de la Policía a Facundo López: "Que tenga empatía, no merecemos un trato tan vulgar"

Retirados de la Policía de Río Negro celebraron la aprobación del pago por zona desfavorable, pero exigen urgencia: “Nos vamos muriendo y no podemos esperar”.

Según Margagliotti, el Gobierno se sugiere un esquema en cuotas, similar al aplicado al personal policial activo tras la sanción de la Ley 5715. "La ley, conforme entiendo, establece que se deba pagar o se reconozca los últimos tres años, nada de toda la cantidad de años y nosotros lo que pedimos es que ese dinero no sea abonado en una sola cuota. Es a lo que aspiramos en la reglamentación y resaltamos todos los días", explicó Margagliotti.

Para el ex trabajador de la policía, el contexto de los retirados es complejo. "Yo tengo 60 años y soy uno de los más jóvenes. Ayer en Viedma había agentes de 86 años. Por eso pedimos que no sea pagado en una sola cuota porque estamos apurados". Recordó además que hay "gente que ha hecho juicios antes, ha fallecido en la mitad del juicio. Por eso, nosotros pretendemos que sea en una sola cuota".

retirados policias.png Policías retirados de Río Negro protestaron en Viedma

"Cuatro o cinco sabalajes", la frase que enfureció a los retirados

El referente de los Policías Retirados se mostró crítico con Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN), por las declaraciones realizadas durante el debate legislativo.

“Hemos sido medio defraudados. Escuchamos a varios legisladores decir que recibíamos un ‘premio consuelo’. También, el señor López ofendiéndonos, nos dijo ‘cuatro o cinco sabalajes’. Me parece ofensivo para toda la familia policial", opinó Margagliotti.

Además, le pidió al legislador de JSRN "un poquito de empatía y qué reconozca quienes somos. Nosotros venimos de un trabajo duro, de la policía, de las cárceles, y no merecemos un trato tan vulgar”.

El ex agente policial aseguró que "no soy enemigo de un gobierno, soy un hombre que trata de que comprendan que no alcanza para nosotros, que pide cosas muy puntuales. Nosotros pedimos gestiones, pedimos que se pague lo que corresponde. Incluso aceptamos, con el mismo proyecto elaborado por nosotros, aceptamos que se nos pague tres años nada más, pero necesitamos que agilicen lo administrativo rápidamente porque nos vamos muriendo".