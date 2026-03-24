Piden subsidios para madres que no reciben cuota alimentaria

En Río Negro hay 1500 padres que no cumplen la cuota alimentaria de sus hijos. La solución propuesta por dos legisladores rionegrinos.

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En Río Negro , el incumplimiento de la cuota alimentaria no es solo una falta administrativa o financiera, es una manifestación de violencia que perpetúa el ciclo de vulnerabilidad de las mujeres y sus hijos. Un proyecto de ley busca abordar esta "zona gris" mediante la creación " subsidios " para mujeres a cargo de sus hijos.

El proyecto contempla la creación del Programa de Asistencia Alimentaria destinado a mujeres vulnerables que deben recurrir a la Justicia para que los padres de sus hijos paguen la cuota alimentaria.

El fundamento del proyecto es contundente: cuando un padre elude sus obligaciones económicas tras una ruptura por violencia de género , lo hace como una forma de " castigo cruel" hacia la madre . Esta práctica extiende la violencia en el tiempo, obligando a las mujeres a peregrinar por dependencias judiciales mientras intentan, solas, sostener la subsistencia familiar.

Si bien la Justicia resuelve, siempre, en favor del adulto que asume solo la crianza de los menores, los procesos pueden demorar hasta que el aporte económico se hace efectivo. Ese lapso de tiempo es el que cubriría el subsidio a madres a cargo de sus hijos.

lorena matzen Lorena Matzen presentó un proyecto para asistir con subsidios a mujeres que no reciben cuota alimentaria ni la AUH.

El incumplimiento de la cuota alimentaria genera lo que especialistas denominan la "feminización de la pobreza". Al asumir la totalidad de los cuidados y la carga económica, las posibilidades de las mujeres de insertarse en el mercado laboral en igualdad de condiciones se ven severamente postergadas.

Cuota alimentaria: Cifras que alarman

El proyecto se apoya en datos que reflejan la magnitud de la problemática en la región y el país:

Violencia Económica: Según la encuesta de prevalencia de 2023, el 22,9% de las mujeres reportó haber vivido episodios de violencia económica o patrimonial .

de las mujeres reportó haber vivido episodios de . Brecha Salarial: A nivel mundial, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres se estima en un 23%, lo que agrava la situación de las madres solas.

"El Programa pretende asistir a la madre por un lapso mínimo, estableciendo políticas activas concretas, sólidas, eficaces y perdurables", manifestaron los autores del proyecto, Lorena Matzen y Ariel Bernatene.

La ley garantizaría "asistencia económica a madres que se encuentran sin empleo, sin percibir cuota alimentaria y sin poder disponer de la AUH. Estas mujeres deben encontrarse en un periodo de vulneración de subsistencia alimentaria con motivo de la ausencia y la no aplicación de la cuota de alimentos por parte de los progenitores".

El aporte del Programa consistirá en una asistencia económica que actúe como refuerzo familiar por el periodo de cuatro meses, mientras dure el proceso de aplicación de alimentos, Asignación Universal por Hijo (AUH), o Sistema Único de Asignaciones Familiares (Suaf). Dicha asignación económica consistirá en un monto equivalente al valor de la AUH para la mujer asignataria.

Deudores de cuota alimentaria en Río Negro

El Registro de Deudores Alimentarios(Redam), creado por la Ley 3475, es un testimonio de la cantidad de progenitores que incumplen con sus hijos e hijas en la provincia.

El listado de morosos, publicado por el Registro Civil, contempla a todas aquellas personas que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas. El 90 por ciento del registro corresponde a padres que no cumplen con sus hijos.

Según el último Registro de Deudores: hay 241 padres de General Roca, 171 de Viedma, 162 en Villa Regina, 102 en Cipolletti, 85 de San Carlos de Bariloche, 56 en Allen, 37 en El Bolsón, 31 de San Antonio Oeste y 21 en Choele Choel.