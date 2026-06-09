Multaron a turistas brasileños en el Nahuel Huapi por ingresar a una zona prohibida

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi aplicó actas de infracción a un grupo de turistas de nacionalidad brasileña que accedieron de manera ilegal a un sector restringido del área del Ventisquero Negro , en la zona de Pampa Linda, durante el último fin de semana. Los visitantes descendieron hasta la costa de la laguna, ignorando la cartelería que prohíbe expresamente el ingreso y superando las barandas de seguridad instaladas para impedir el paso.

El episodio encendió las alarmas de las autoridades del parque y reavivó el debate sobre el cumplimiento de las normas de uso público en uno de los destinos naturales más emblemáticos de la Patagonia argentina.

El Ventisquero Negro no es un atractivo más dentro del parque. Su singularidad geológica lo convierte en un ambiente de excepcional valor, pero también de elevada vulnerabilidad. El suelo del sector está conformado por morenas glaciares , estructuras compuestas por materiales poco consolidados, con pendientes inestables y presencia de rocas sueltas que pueden movilizarse con facilidad ante la circulación de personas.

turistas brasileros infraccion parque nacional nahuel huapi Guías y prestadores de la zona alertaron a las autoridades del parque.

El tránsito fuera de los sectores habilitados incrementa de forma directa el riesgo de derrumbes, desprendimientos y caída de rocas, con potencial de provocar accidentes graves. A esto se suma el impacto ambiental que genera la pisada humana sobre un ecosistema especialmente sensible, cuya recuperación ante perturbaciones externas es lenta y compleja.

Por todo ello, las autoridades del Parque Nacional han habilitado un mirador especialmente acondicionado que permite la observación segura y completa tanto del lago como del propio ventisquero, sin necesidad de acceder a las zonas de riesgo.

Guías locales alertaron a las autoridades

La infracción fue detectada inicialmente por guías y prestadores turísticos de la zona, quienes advirtieron la situación y dieron aviso inmediato al guardaparque de turno. El agente se encontraba en ese momento realizando recorridas de fiscalización en otro sector de la jurisdicción, lo que pone de relieve la extensión territorial que cada seccional debe cubrir de manera simultánea.

Gracias al material audiovisual aportado por los prestadores y al trabajo coordinado con Gendarmería Nacional, los turistas involucrados pudieron ser identificados posteriormente en el sector de Pampa Linda y en el Saltillo de las Nalcas. Una vez individualizados, fueron informados sobre la infracción cometida y se procedió a la confección de las correspondientes actas formales.

Turistas multados parque nacional nahuel huapi Un grupo de turistas brasileños fueron infraccionados en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

El control no depende de la presencia permanente

Desde la Intendencia del Parque Nacional subrayaron un punto que suele generar confusión entre los visitantes: la ausencia visible de un guardaparque en un punto específico no equivale a ausencia de control. Las seccionales abarcan vastas extensiones de territorio y los agentes desarrollan tareas simultáneas de fiscalización, monitoreo y asistencia en distintos sectores, muchas veces apoyados por la colaboración de guías y prestadores habilitados.

Este caso es un ejemplo concreto de cómo funciona ese esquema de trabajo conjunto. El aporte fotográfico del guía local fue determinante para que la autoridad pudiera actuar con rapidez y eficacia, incluso sin haber estado presente en el momento exacto de la infracción.

mirador parqeu nacional nahuel huapi La intendencia del parque solicitó seguir las recomendaciones y cartelerías existentes en la zona.

Un llamado al respeto de las normas

El Parque Nacional Nahuel Huapi recibe cada temporada cientos de visitantes de todo el mundo, atraídos por paisajes únicos como el cerro Tronador y el Ventisquero Negro. La masificación del turismo en estos destinos exige, sin embargo, un compromiso activo de quienes los visitan con las normas de uso establecidas para proteger tanto su propia seguridad como la integridad de los ecosistemas.

Las autoridades del parque reiteraron el pedido a todos los visitantes de respetar la cartelería, seguir las indicaciones del personal y permanecer dentro de las áreas habilitadas para el uso público. Estas disposiciones no son arbitrarias: responden a estudios técnicos, evaluaciones de riesgo y criterios de conservación que buscan garantizar que uno de los ambientes naturales más valiosos y frágiles de Argentina pueda seguir siendo disfrutado por las generaciones futuras.