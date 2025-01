Medicamentos solidarios: una respuesta comunitaria que crece en la región

Una de sus principales promotoras e impulsora del proyecto es Silvina Gastiazoro, farmacéutica de Cinco Saltos quien se radicó en la localidad hace 23 años y desde allí comenzó con una tarea que hoy reivindica e invita más personas a sumarse.

Red Solidaria de Medicamentos Patagonia donaciones.png La Fundación recibe y entrega medicamentos e insumos ortopédicos a quienes más lo necesitan y que otros deciden donar.

En diálogo con LM Cipolletti, Silvina recuerda: "siempre en la farmacia, iba gente que llevaba medicación que no usa más y me preguntaban qué podían hacer con eso", describe y cuenta que les respondía "si querés traela y acá se la entregamos a alguien que no pueda comprarla o que necesite en el Hospital o en las salitas comunitarias, siempre acuden a mi para ver si desde la farmacia podía entregar muestras", describió.

Es así, que después de algunos años de percibir esta situación, en 2023 una mujer le acercó a Silvina una caja repleta de medicación oncológica. "Su papá había fallecido de cáncer de próstata y decidió llevarme toda la medicación de quimioterapia para que se la pueda dar a quien lo necesitara en ese momento", recordó.

Una noche de guardia en su farmacia, Silvina comenzó a pensar que paso más podía hacer para ayudar a personas que necesitaban medicación muy costosa o difícil de acceder. Fue en ese momento que mediante redes sociales comenzó a conocer el trabajo de organizaciones y fundaciones de todo el país que realizan la tarea de entregar medicación. Fundación Solidaridad Cáncer Argentina de la provincia de Buenos Aires, Fundación Esperanza del Tercer Milenio de Corrientes o Pequeños Guerreros de Tucumán, son algunas de las tantas que conoció.

"En principio era Red Solidaria Banco de Medicamentos Cinco Saltos. Allí estábamos mi esposo y yo", comentó . "Luego decidimos cambian el nombre porque comenzamos a recibir pedidos de distintas localidades de la región".

Red Solidaria de Medicamentos Patagonia donaciones (1).png Todas las entregas son con vehículos propios. Muchas veces acuden a transportistas o camioneros que se suman colaborando para las entregas u ofreciendo descuentos para que los productos lleguen a destino.

Voluntarios que aportan su tiempo

En la actualidad, la red se encuentra consolidada como un grupo extenso de personas que se ubican en distintas localidades de Río Negro y Neuquén y que aportan su tiempo cuando pueden. "Es muchísima la gente que hemos ayudado en toda la zona y también a nivel nacional", describió la farmacéutica. "Nosotros no estamos constituidos legalmente como una fundación, por eso el trabajo es remoto y 100% voluntario".

Además, cuenta que como grupo no reciben dinero. "Solo medicamentos, insumos ortopédicos o alimentos no perecederos que luego entregamos a través de nuestros referentes en las localidades y mediante los pedidos que vamos recepcionando".

Otro de los puntos claves de la organización es la gestión. "Muchas veces lo que hacemos es, a través de la farmacia los contacto con las droguería y los pacientes o las familias que hacen campañas de donación, directamente le depositan a ellos, nosotros solo hacemos el nexo para recepcionar la medicación", explica y resalta: "siempre constatamos con recetas médicas o historia clínica para asegurarnos que llegue a quien verdaderamente lo necesita".

Silvina comentó que hoy quienes forman parte del grupo están preparados para identificar medicación que pueda ser útil o no. "Todo lo que esté sin caducar o incluso si le faltan blíster o las cajas, sirve".

Por último, la referente de la red solidaria invitó a toda la comunidad a sumarse a través de su tiempo, o donación. Todo se hace a través de redes sociales contactándose con ella o visitándola en su farmacia.

La última donación fue en Cipolletti

Este viernes, una nueva donación se concretó en Cipolletti. En este caso, la colaboración fue de pañales y jarabes que necesita Emilia, una niña de 2 años que sufre parálisis cerebral y que se encuentra a la espera de un tratamiento médico. Entre otras cosas, se necesita una silla de ruedas postural.