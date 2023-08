Más ovnis en el cielo de Bariloche: el impactante video de un vecino

La fiebre ovni, que comenzó con la confirmación de la NASA de este tipo de fenómeno, no ha ido más que en aumento desde ese más que trascendental hecho. En este sentido, muchos de los sitios que supuestamente eran visitados por otro tipo de vida inteligente han sido más que vigilados, al punto de que muchos usuarios de redes sociales lograron captar tomas muy difíciles de explicar.

ovnis-bariloche.jpg

Según contó el hombre a ese medio, desde su domicilio se pueden ver las luces del refugio Frey, por lo que conoce cuales pueden ser los movimientos normales de dichas luces en ese sector.

Siguiendo con el relato, explicó que todo ocurrió en la medianoche de este miércoles, cuando s sacó la basura de su hogar. “Cuando estaba entrando a mi casa me llamó la atención una luz, que al ojo humano estaba quieta, muy brillante entre los dos cerros. La noche estaba nublada y no había ni una estrella. Me quedé mirando y de repente esa luz blanca ‘abría’ luces de colores formando una especie de estrella de cuatro puntas. Ahí fue cuando comencé a filmar”, contó a ese medio.

Para ese momento, y según sus palabras, un vecino también salió de su casa, por lo que el hombre le pidió que mirara hacia ese lugar. Bastante más descreído, el vecino le manifestó que todo podría tratarse de una “máquina de Catedral realizando alguna tarea”.

Embed

Pese al comentario de su vecino, el hombre siguió filmando; y para su sorpresa, otra luz apareció.

“De repente cuando ya estaba cerca de la otra desapareció. Mirando de frente iba de derecha a izquierda. Sin volver a verla por un rato, la que se movía, apareció con mucho brillo a una considerable distancia entre el primer ovni y el refugio Frey. Mientras todo esto pasaba, en el lugar donde estaban estos objetos se encontraba muy iluminado, en contraposición con el resto del cielo”, agregó.

“Estuvieron más de 45 minutos, me negaba irme a dormir atrapado por la curiosidad, pero al final decidí hacerlo, aunque bastante impactado", cerró el hombre.