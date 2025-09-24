¿Mala praxis?: Qué determinó la autopsia a la mujer que falleció tras dar a luz en Catriel

Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia a Mariluz Rodríguez. El caso conmociona a la ciudad rionegrina.

El Hospital de Catriel donde falleció la mujer tras dar a luz.

Mientras Catriel no sale de la conmoción por la muerte de la joven madre el pasado sábado luego de dar a luz a su quinto hijo en el Hospital local, se van conociendo los primeros detalles de la autopsia realizada en General Roca a solicitud de la dirección del hospital.

Según indica el portal local Catriel 25, la autopsia de Mariluz Rodríguez confirmaría la presencia de un edema pulmonar y trauma abdominoperineal . La fiscalía investiga si hubo mala praxis en el hospital de Catriel y el estudio al cuerpo comprometería a ese nosocomio.

El informe preliminar de autopsia ya está en manos del fiscal Leandro López, que investiga una posible mala praxis médica en la atención que recibió. La madre había dado a luz a su quinto hijo, le practicaron ligaduras de trompas, horas después falleció. El bebé se encuentra bien y al cuidado de familiares.

image Mariluz Rodríguez, la madre que falleció tras dar a luz a su quinto hijo.

El parto se realizó el viernes por cesárea y, a pedido de la paciente, también se practicó una ligadura de trompas.

Según el director del hospital y ginecólogo a cargo de la cirugía, Alberto Bellido, la intervención fue normal y sin complicaciones. “Era una mujer sana, sin enfermedades de base, todo salió bien”, comentó a radio “Alas”.

Qué dijo el médico cirujano que la intervino

Escenas de profundo dolor se vivieron el martes en el cementerio de Catriel, donde recibieron sepultura los restos de Mariluz Rodríguez, la mujer de 42 años que falleció en el Hospital tras dar a luz.

Tristeza y desconsuelo entre los familiares, amigos y vecinos de la joven víctima.

El director del Hospital y cirujano que le practicó la cesárea y ligadura de trompas dijo que “es inentendible lo que sucedió. Era una persona sana, sin enfermedades de base. Una cirugía sin riesgos”.

En declaraciones a los medios locales, el doctor Alberto Bellido también señaló que “el mismo día del parto estuve con la familia, estaban todos contentos y el sábado me encuentro con esta lamentable situación”.

"En 30 años de carrera nunca me pasó algo igual. La verdad que estamos todos mal. Ella era una paciente que no presentaba riesgos, no tenía enfermedades de base, la conozco desde hace años. Tiene cuatro hijos, esperaba el quinto, que nació bien. Hicimos un trabajo de cesárea y ella había solicitado la ligadura de trompas, también accedimos a eso. Todo salió muy bien", explicó el doctor ginecológico.

Según indicó el profesional, los controles posteriores se realizaron de manera habitual y el personal de guardia fue quien advirtió la situación al momento de verificar su estado. Pese a los intentos de reanimación, no lograron revertir el cuadro y certificaron su muerte por paro cardiorrespiratorio.

“Hablé con la familia, por supuesto lamentando lo ocurrido, y fui yo mismo quien les dijo que pediría la autopsia para determinar qué pasó. Llamé al fiscal, se llevaron la historia clínica y ahora los forenses determinarán la causa de muerte”, expresó el médico.

Dolor en Catriel en la despedida a la mujer

La noticia caló hondo en todo Catriel y en redes sociales muchos vecinos se hicieron eco de la misma con evidente dolor y angustia.

“Q.E.P.D Marilú hermosa mujer y mamá. Acompaño a Valentina Gomez, mi más sentido pésame para su esposo, hijos, hermanos. Que Dios les de la fortaleza para seguir adelante”, la despidió, por ejemplo, Claudia en Facebook.

“Muy muy triste. Q.E.P.D. Acompaño a toda la familia en estos momentos de tanto dolor. Dios les de fortaleza y consuelo”, expresó Susana por esa misma vía.

“Vuela alto bella mamita. Dios te reciba en sus brazos. Mis condolencias a toda su familia, QDEP.”, aseguró Alejandro.

“Que en paz descanse, que Dios le de fortaleza a sus hijos y su hijita Valentina Gómez”, lamentó Valentina.

“Mis más sinceras condolencias para toda la familia de Marilú, mí vecina ya no te voy a ver pasar con tus hijos acompañándolos a la escuela fuerza familia”, fue el conmovedor mensaje de Héctor.