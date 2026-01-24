Llega el primer concurso gamer a la región: los premios, reglas y más de 40 competidores

La competencia se realizará hoy sábado a partir de las 19.00 horas. También se realizará el primer torneo presencial de Counter Strike.

El certamen se desarrollará este sábado 24 de enero a partir de las 19.00 horas.

La ciudad de General Roca será escenario este sábado de un hecho inédito para la escena local de los juegos en línea , con la realización del primer torneo presencial de Counter Strike 2 en la región. La competencia se desarrollará por la tarde y reunirá a decenas de jugadores en un evento que marca un punto de partida para la comunidad gamer de la región.

La actividad tendrá lugar en el Cyber Infinit , ubicado en la intersección de Tucumán y Sarmiento , donde a partir de las 19.00 comenzará el certamen que repartirá más de 100 mil pesos en premios para el equipo campeón. La propuesta apunta a convocar tanto a participantes como al público general interesado en los juegos en línea.

Según informaron desde la organización, el torneo contará con ocho equipos conformados por cinco jugadores cada uno , lo que totaliza 40 competidores . En algunos casos, los planteles incluso estarán acompañados por directores técnicos, un formato que replica dinámicas propias de competencias profesionales.

El organizador del evento, Leonel Carrillo, explicó que la iniciativa surgió a partir del crecimiento sostenido del interés por los videojuegos competitivos en la ciudad, especialmente entre jóvenes y adolescentes que frecuentan el espacio para entrenar y participar de desafíos informales.

CONCURSO CONUTER El impulsor de la iniciativa, Leonel Carillo.

Sorpresa ante la respuesta de la comunidad gamer

“Decidimos hacer una prueba piloto acá en General Roca y parece que va a ir muy bien, porque ya se anotaron todos los equipos”, afirmó el organizador, al dar cuenta de la rápida respuesta de la comunidad gamer local y del cupo completo alcanzado en pocos días.

Desde la organización también destacaron que el límite de inscriptos se definió para garantizar el desarrollo del torneo en una sola jornada, con una dinámica ágil y ordenada que permita completar todas las instancias competitivas durante la noche.

“La verdad que me sorprendió la cantidad de inscriptos. No esperaba que se pudiera superar ampliamente ese número en Roca”, señalaron desde el equipo organizador, al remarcar el entusiasmo que despertó la propuesta en la ciudad.

PREMIO COUNTER El premio mayor de concurso.

El primer torneo presencial de Counter Strike

En relación al crecimiento del sector, desde Infinit indicaron que los deportes electrónicos “están creciendo de a poco” y que el objetivo es consolidar un espacio de encuentro sostenido para la competencia local. “Los más chicos juegan mucho y competir los entusiasma. “Queremos implementar más torneos y fomentar la amistad dentro del cyber, compartir y competir”, afirma Leonel, al describir el horizonte del proyecto.

El certamen comenzará formalmente a las 19.30, con la expectativa de una concurrencia numerosa, ya que muchos jugadores asistirán acompañados por familiares y amigos. Además, el desarrollo del torneo será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del cyber.

Con esta primera experiencia presencial, General Roca da un paso inicial en la construcción de una escena de e-sports propia, en sintonía con un fenómeno que se expande en todo el país. Desde la organización anticiparon que, a futuro, se proyecta llevar estas competencias a espacios emblemáticos de la ciudad, ampliando el alcance y la visibilidad de los deportes electrónicos en la región.