Las fotomultas silenciosas que generan polémica en el Alto Valle

Por qué los vecinos ponen el grito en el cielo. Un reclamo cada vez más masivo por multas que en algunos casos son "del año pasado".

Sobresalto en Cinco Saltos . Sorpresa y reclamos. Vecinos de esa ciudad denuncian haber sido blanco de fotomultas sin notificación previa y exigen que el área de Tránsito mejore la comunicación en ese aspecto.

“Me enteré de casualidad, cómo no te van a mandar un mail o informar antes de aplicarte la multa”, despotricó uno de los supuestos infractores .

Los dispositivos están implementados en varios semáforos de la ciudad y, aseguran, son tan efectivos como implacables . A su vez, las quejas también dan cuenta de que “el paso de luces de verde a amarillo y a rojo no están sincronizados . Es un desastre".

El escándalo crece en esa localidad rionegrina y ocupa un lugar importante este jueves en la agenda mediática local. “Cada vez recibimos más mensajes de vecinos que manifiestan haberse enterado realizando trámites o ingresando en la web originadas en los semáforos de la ciudad”, indicaron, por ejemplo, desde el medio Seny Radio.

radar fotomulta.jpg Serán 10, inicialmente, los semáforos en los que habrá fotomultas.

"No hay ni notificaciones ni fotos. Nada de nada. Y no sabemos qué hacer. Incluso no dan posibilidad de pronto pago de las mismas ya que ni siquiera notifican y aparecen supuestas multas de hace mas de un año", comentó uno de los vecinos a los que el semáforo no perdonó.

Los que desean conocer el estado de sus vehículos en materia de infracciones deben consultar al siguiente link: https://consultainfracciones.com.ar/

Las fotomultas en Cipolletti, dónde están ubicadas

El Municipio de Cipolletti planea tener en funcionamiento 28 cámaras para hacer fotomultas en el corto plazo, en lugar de las diez iniciales, y ya comenzaron a ampliar la cobertura. Según advirtieron desde el Ejecutivo, ya son 16 las esquinas donde funciona el sistema "foto-rojo".

A través de la secretaría de Fiscalización se informó que las 16 cámaras están colocadas en esquinas estratégicas de la ciudad con el objetivo de sancionar a los vehículos que pasan semáforos en rojo o invaden las sendas peatonales, generando situaciones de extrema peligrosidad para los transeúntes.

Con la implementación de fotomultas "se busca disminuir el índice de accidentes viales ocasionados por dichas infracciones", afirmaron desde el Municipio.

El control con cámaras se implementó en la ciudad en noviembre del 2023. Durante el año 2025 el Municipio labró un total de 20.029 actas, mientras que durante el presente 2026, a la fecha se labraron un total de 3425. Actualmente, según registros del Municipio, las cámaras en los semáforos representan casi el 70 por ciento de las actas de infracción.

Cámaras fotomultas 6.jpg Uno de los diez dispositivos de fotomultas que hoy funcionan en Cipolletti. Foto Anahí Cárdena.

Si bien el número de infracciones es alto, el nivel de cobro por las sanciones es muy bajo. Se debe, en parte, a que hasta fines de 2025 los infractores no eran notificados en sus domicilios. Eran los propios conductores quienes debían buscar posibles infracciones a través del sitio oficial del Municipio o se sorprendían con las multas pendientes cuando querían hacer un trámite como la renovación del carnet de conducir.

Desde el Municipio aseguraron que, en paralelo a la instalación de nuevas cámaras, se modificaría el sistema de notificaciones para que las sanciones por cruzar semáforos en rojo tengan cumplimiento efectivo. En el caso de la búsqueda de infracciones a través del sitio oficial del Municipio, hay que contemplar que entre la falta y la actualización de la web pasan unas 72 horas.

El valor de las multas en Cipolletti se rige por la Sanción Administrativa Municipal, cada unidad equivale al precio de un litro de nafta súper en la estación de servicios del Automóvil Club, aunque la actualización no es automática.

Actualmente, el Juzgado de Faltas mantiene el valor del SAM en 1400 pesos. La multa por cruzar en rojo el semáforo es de hasta 100 SAM, por lo que los infractores pueden recibir castigos de hasta 140000 pesos.