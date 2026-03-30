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Lanzan una obra histórica que promete cambiar la vida de toda una ciudad en Río Negro

Con millonarias ofertas, avanza un plan cloacal clave que busca resolver problemas estructurales y acompañar el crecimiento urbano.

Este lunes se llevó a cabo la apertura de sobres para ejecutar el Plan Director Cloacal﻿. Foto: Gentileza.

Este lunes se llevó a cabo la apertura de sobres para ejecutar el Plan Director Cloacal﻿. Foto: Gentileza.

En el marco del 125° aniversario de Río Colorado, el gobernador Alberto Weretilneck encabezó la apertura de sobres para ejecutar el Plan Director Cloacal, una obra considerada histórica para la localidad rionegrina.

El acto se realizó junto al intendente Duilio Minieri y marca un paso clave en un proyecto que apunta a transformar el sistema de saneamiento.

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Millonarias ofertas para una obra clave

Cuatro empresas presentaron sus propuestas económicas para llevar adelante la obra:

  • ARIDEROS S.R.L.: $11.666.216.856

  • SYLPA S.R.L.: $10.420.891.210

  • ECOSUR BAHIA S.A: $10.810.579.055

  • CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A: $10.298.408.487

Además, se sumó una propuesta alternativa de ARIDEROS S.R.L. por $10.359.030.600.

El proyecto es financiado a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), con fondos de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

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Qué incluye la obra

El Plan Director Cloacal contempla la construcción de infraestructura para garantizar la recolección y el tratamiento adecuado de todos los efluentes cloacales.

Se trata de una intervención estructural que permitirá:

  • Mejorar el sistema sanitario

  • Acompañar el crecimiento urbano

  • Ampliar la capacidad de tratamiento

  • Modernizar instalaciones existentes

“No hay futuro sin obras y acuerdos”

Durante el acto, Weretilneck destacó la importancia de este tipo de proyectos y el trabajo conjunto con el municipio.

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“No hay futuro posible sin diálogo, sin acuerdos y sin convivencia democrática”, expresó el mandatario, al poner en valor la articulación entre Provincia y comunidad.

Un paso clave hacia la adjudicación

La apertura de sobres representa un avance fundamental en el proceso licitatorio. A partir de ahora, se evaluarán las propuestas para avanzar hacia la adjudicación de la obra.

Se trata de una iniciativa que busca dar respuesta a demandas históricas de los vecinos de Río Colorado y mejorar de manera integral la calidad de vida en la ciudad.

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