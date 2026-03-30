Lanzan una obra histórica que promete cambiar la vida de toda una ciudad en Río Negro

Con millonarias ofertas, avanza un plan cloacal clave que busca resolver problemas estructurales y acompañar el crecimiento urbano.

Este lunes se llevó a cabo la apertura de sobres para ejecutar el Plan Director Cloacal﻿. Foto: Gentileza.

En el marco del 125° aniversario de Río Colorado , el gobernador Alberto Weretilneck encabezó la apertura de sobres para ejecutar el Plan Director Cloacal , una obra considerada histórica para la localidad rionegrina .

El acto se realizó junto al intendente Duilio Minieri y marca un paso clave en un proyecto que apunta a transformar el sistema de saneamiento .

ARIDEROS S.R.L.: $11.666.216.856

SYLPA S.R.L.: $10.420.891.210

ECOSUR BAHIA S.A: $10.810.579.055

CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A: $10.298.408.487

Además, se sumó una propuesta alternativa de ARIDEROS S.R.L. por $10.359.030.600.

El proyecto es financiado a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), con fondos de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

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Qué incluye la obra

El Plan Director Cloacal contempla la construcción de infraestructura para garantizar la recolección y el tratamiento adecuado de todos los efluentes cloacales.

Se trata de una intervención estructural que permitirá:

Mejorar el sistema sanitario

Acompañar el crecimiento urbano

Ampliar la capacidad de tratamiento

Modernizar instalaciones existentes

“No hay futuro sin obras y acuerdos”

Durante el acto, Weretilneck destacó la importancia de este tipo de proyectos y el trabajo conjunto con el municipio.

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“No hay futuro posible sin diálogo, sin acuerdos y sin convivencia democrática”, expresó el mandatario, al poner en valor la articulación entre Provincia y comunidad.

Un paso clave hacia la adjudicación

La apertura de sobres representa un avance fundamental en el proceso licitatorio. A partir de ahora, se evaluarán las propuestas para avanzar hacia la adjudicación de la obra.

Se trata de una iniciativa que busca dar respuesta a demandas históricas de los vecinos de Río Colorado y mejorar de manera integral la calidad de vida en la ciudad.