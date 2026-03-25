Desde Houston, Alberto Weretilneck defendió el rol estratégico de Río Negro en el mapa energético

El gobernador expuso en EE.UU. el rol clave de Río Negro en Vaca Muerta y la exportación de energía, con foco en inversiones e infraestructura estratégica.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , formó parte este martes de uno de los principales espacios de debate energético a nivel mundial al participar en Estados Unidos del panel “ Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook ”, en el marco de la agenda internacional de CERAWeek 2026 , uno de los encuentros más influyentes del sector.

La actividad se desarrolló en el hotel The Westin Houston Downtown, en la ciudad de Houston, y reunió a referentes de primer nivel de la industria energética global , tanto del ámbito público como privado. El panel se consolidó como una instancia clave para analizar el presente y el futuro de Vaca Muerta, así como su potencial en el escenario internacional.

Weretilneck compartió el espacio con el gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , y el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González . En ese contexto, el mandatario rionegrino centró su exposición en el papel estratégico que cumple la provincia dentro del esquema energético argentino, especialmente en lo que refiere a la infraestructura necesaria para la exportación.

ceraweek El mandatario provincial participó del panel “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook".

Río Negro y su rol en la salida al mundo

Durante su intervención, el gobernador puso el foco en el posicionamiento de Río Negro como un actor clave en la nueva etapa de desarrollo energético del país. Señaló que, mientras Neuquén aporta el recurso a través de Vaca Muerta, la provincia rionegrina avanza en la construcción de la infraestructura que permitirá transformar esa producción en exportaciones.

“Tenemos la oportunidad histórica de convertirnos en un gran exportador de energía. Neuquén aporta el recurso desde Vaca Muerta y Río Negro está construyendo la infraestructura que permitirá llevar esa energía al mundo”, sostuvo.

En ese marco, detalló el avance de proyectos considerados estratégicos para la región, entre ellos el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la iniciativa Southern Energy y el proyecto Argentina LNG. Todos ellos tienen como eje logístico la zona de Punta Colorada y el Golfo San Matías, que se perfilan como puntos neurálgicos para la salida de hidrocarburos hacia mercados internacionales.

Alberto Weretilneck comitiva intrenacional El posicionamiento de Río Negro como provincia clave en materia de exportación, fue uno de los temas centrales. Prensa Río Negro

Inversiones y previsibilidad

Otro de los ejes de su exposición estuvo vinculado a las condiciones que ofrece Río Negro para el desarrollo de inversiones. Weretilneck remarcó que la provincia trabaja en la consolidación de un esquema basado en la previsibilidad. “Río Negro ofrece seguridad jurídica, estabilidad económica y previsibilidad fiscal. Ese es nuestro compromiso con la industria y con quienes deciden invertir”, afirmó.

El mandatario también subrayó que este proceso forma parte de una estrategia sostenida en el tiempo, orientada a generar un modelo de crecimiento con impacto directo en el empleo, la infraestructura y la calidad de vida de la población.

En esa línea, planteó que el desarrollo energético no solo implica exportaciones, sino también una oportunidad para dinamizar las economías regionales y fortalecer el entramado productivo.

Alberto Weretilneck Weretilneck sostuvo que las inversiones que están en ejecución generan más empleo, mayor infraestructura y nuevas oportunidades para los rionegrinos. Prensa Río Negro

Proyección internacional

La participación en CERAWeek se inscribe dentro de una agenda internacional más amplia que Río Negro viene desplegando en los últimos meses. Este año, la provincia ya tuvo presencia en foros y encuentros en Canadá, Nueva York y el IEFA Latam Forum, con el objetivo de posicionarse como un destino confiable para inversiones energéticas.

Según destacó Weretilneck, el contexto global presenta una creciente demanda de energía, lo que abre una ventana de oportunidad para Argentina y, particularmente, para las provincias que forman parte del desarrollo de Vaca Muerta.

“Está claro que el lugar que van a tener Vaca Muerta, Río Negro y la Argentina es central en el mundo que viene”, afirmó. “Está claro que el lugar que van a tener Vaca Muerta, Río Negro y la Argentina es central en el mundo que viene”, afirmó.

Una estrategia de largo plazo

La presencia de la provincia en este tipo de escenarios internacionales responde a una estrategia de inserción global que busca atraer inversiones y consolidar proyectos de gran escala. El objetivo, según se indicó, es traducir ese interés en desarrollo concreto: más empleo, mayor infraestructura y nuevas oportunidades para los rionegrinos.

En ese sentido, el Gobierno provincial apuesta a consolidar alianzas con actores clave de la industria energética y avanzar en iniciativas que permitan potenciar el rol de Río Negro como puerta de salida de la producción hidrocarburífera hacia el mundo.