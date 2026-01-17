La provincia en modo festival: Lit Killah y La Konga encabezan el primer gran evento del año

Comenzó la temporada de festivales populares en Río Negro con propuestas musicales, gastronómicas y deportivas. Enterate la grilla que da inicio este fin de semana.

Este sábado y domingo, los artistas nacionales marcan el inicio de la temporada de festivales en la provincia.

Con una agenda cargada de música, propuestas culturales y actividades deportivas, se aproxima la Fiesta Nacional de la Manzana . El puntapié inicial lo da una nueva edición de la Fiesta Nacional del Río , que comienza este sábado en el Parque Ferreira de Viedma y se extenderá hasta el domingo, con un programa que combina espectáculos masivos, ferias, deporte náutico y un hecho histórico: la llegada de la 50ª edición de la Regata Nacional del Río Negro .

El evento, que ya es un clásico del calendario provincial, vuelve a consolidarse como uno de los grandes encuentros culturales del verano rionegrino. Miles de vecinos y visitantes se acercan cada año para disfrutar de una propuesta con acceso libre, gratuito y que pone en valor el río como eje identitario y turístico de la región.

La atención del primer día está puesta en la grilla musical, encabezada por Lit Killah , una de las figuras más convocantes del trap argentino, que cerrará la noche en el escenario principal. Las actividades artísticas comienzan a las 18 con la apertura del predio y una sucesión de presentaciones que reflejan la diversidad musical local y regional.

Durante la tarde y la noche se presentarán Rhoderig, un conjunto de danza con ADN Calderón, Costas Chamameceras, José Gutiérrez con su impronta folklórica, Teylan – Rottflow, Luzezita y Cati (BTT), Miyi Moshi y La Sirka. El cierre de la jornada, previsto cerca de la 1 de la madrugada del domingo, llegará al ritmo de Baila esta cumbia.

En paralelo, el público podrá disfrutar de intervenciones artísticas en vivo, con la participación de dibujantes y artistas plásticos como San Spiga, JMK, Alan Echeverría y Juli Mercado, que suman una impronta visual al paseo por el predio.

Paseo gastronómico, emprendedores y servicios especiales

Como es habitual, la Fiesta del Río despliega un amplio Paseo Gastronómico y de Emprendedores, con 20 carros de comida, 12 parrillas y la participación de 10 productores de cerveza artesanal local. Además, se habilitó un sector con 25 productores y emprendedores, en su mayoría del valle regado de Viedma, y un paseo con 80 artesanos, que ofrecen productos regionales y de diseño.

Para facilitar el acceso, las líneas de colectivos urbanas e interurbanas ampliaron sus recorridos hacia el Parque Ferreira y cuentan con horarios especiales, manteniendo las tarifas habituales.

El domingo, con la Regata y La Konga como protagonistas

La segunda jornada comenzará el domingo a las 18 con Reb3n y continuará con uno de los momentos más esperados: la premiación de la 50ª Regata Nacional del Río Negro, prevista para las 19. Allí se reconocerá a los ganadores de todas las categorías, además de menciones especiales a los remeros que completaron los diez días de competencia en aguas del río.

Luego será el turno de Nova Música, La Bicicleta Espacial, Manto Negro y La Sandoband, antes del show central de La Konga, el popular grupo de cuarteto oriundo de Villa Dolores, Córdoba. El cierre quedará a cargo del set de Nicolás St y Stefano Prette.

El deporte, otro eje central de la Fiesta del Río

La propuesta no se limita a la música. En la zona de la costanera, en el Paseo de los Palistas, se desarrollan múltiples actividades deportivas. Este sábado se disputó un Triatlón, seguido por la Tria Kids. A las 14 está previsto el tradicional cruce simple del río y, a las 15, el cruce doble.

El domingo, la actividad náutica comenzará a las 9 con la regata de Kayaks K1 y culminará a las 18 con la esperada llegada de la 50ª edición de la Regata Nacional del Río Negro, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la Patagonia.

¿Cómo sigue el calendario de fiestas en la provincia?

Tras la Fiesta del Río, el calendario provincial continuará con grandes celebraciones. Del viernes 20 al domingo 22 de febrero de 2026, General Roca será sede de la Fiesta Nacional de la Manzana, en el Predio Ferial Municipal. El evento rendirá homenaje a la producción frutícola del Alto Valle y contará con artistas nacionales como Emanero, Damas Gratis, Lali y Cazzu, además del tradicional Concurso del Peso de la Manzana.

Del 19 al 22 de febrero, El Bolsón albergará la 48ª Fiesta Nacional del Lúpulo, dedicada a la cosecha de este insumo clave para la producción cervecera. Habrá feria de productores, el patio cervecero más grande de Río Negro y una variada grilla de espectáculos.

En tanto, la Fiesta Nacional del Golfo Azul, en Las Grutas, y la Fiesta Nacional de la Lana, en Maquinchao, aún no tienen fechas confirmadas para 2026, aunque se espera que las definiciones lleguen en las próximas semanas.

No todo es celebración. La crisis económica también impacta en el calendario festivo. Algunos municipios debieron suspender eventos por falta de recursos. El caso más significativo es el de la Fiesta Nacional de la Pera, en Allen, que no se realizará en 2026 debido al desequilibrio financiero del municipio.