La Defensa Pública acompañará el reclamo de un joven que quiere el apellido de su papá afín

La Defensoría oficial N° 9 de S.C de Bariloche se puso al frente de un recurso impuesto por un joven de 17 años, quien busca revertir una sentencia, con la cual no pudo incorporarse en su nombre el apellido de su “padre afín”; ni mucho menos, suprimir el de su padre biológico.

Afirmó entonces la Defensa que la adición del apellido del padre afín, no se solicitó para generar un vínculo filiatorio y, por ende, no produce los derechos y obligaciones que emanan de una filiación, pues el nombre, como atributo de la persona, configura un aspecto esencial de la faz dinámica del derecho a la identidad, que no necesariamente es identificable con el emplazamiento filiatorio.