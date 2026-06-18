Juego clandestino en Roca: la investigación comenzó por las apuestas de un menor

Desde Lotería de Río Negro confirmaron que la familia denunció la situación y dio pie a una investigación. Por ahora, no hay personas imputadas.

El departamento en el que funcionaba un presunto casino clandestino se descubrió por las apuestas de un menor.

La investigación por presunto juego clandestino que derivó en un allanamiento en pleno centro de Roca tuvo un trasfondo que encendió las alarmas de las autoridades locales. El expediente judicial tuvo su origen en la denuncia de una familia que descubrió que un menor de edad realizaba apuestas en el lugar.

A partir de esa presentación, ante Lotería de Río Negro se puso en marcha la investigación. "Es muy valioso que la ciudad colabore para que podamos accionar ante el juego ilegal. Este caso demuestra que los canales de denuncia anónima funcionan", afirmaron desde el organismo que regula los juegos de azar en Río Negro.

El organismo provincial tiene dos vías habilitadas para denunciar juego clandestino. Se pueden exponer casos a través del 0800-999-1831, donde atiende un operador que registra la denuncia sin pedir datos personales al denunciante, o través de la página web de la Lotería , donde se puede completar un formulario.

loteria rio negro Lotería de Río Negro destacó la denuncia anónima por apuestas ilegales.

La denuncia por apuestas de un menor

El caso, que comenzó a investigarse bastante antes del operativo a principios de junio, se manejó bajo estricta reserva debido a que involucra a un menor de edad. El motor de la causa fue la presentación formal realizada por los familiares del adolescente, quienes detectaron que el joven apostaba y comprobaron que se le permitía jugar sin ningún tipo de restricción.

Debido al estado de la causa y la necesidad de proteger los derechos del menor afectado, no trascendieron detalles específicos sobre las circunstancias exactas en las que el joven realizaba las apuestas ni sobre las actuaciones iniciales de los organismos intervinientes. Sin embargo, la gravedad del hecho motivó una rápida articulación judicial para determinar quiénes facilitaban estas actividades ilícitas.

La creciente participación de menores de edad en plataformas de apuestas ilegales encendió una señal de alerta en todo el país. La facilidad de acceso a sitios no autorizados, sumada a la constante aparición de nuevas páginas que operan fuera de la ley, convierte al juego ilegal online en una de las principales amenazas para la protección de niños, niñas y adolescentes.

"El juego ilegal online es una amenaza para la sociedad y es nuestro deber generar mecanismos de control y prevención que permitan erradicar estas prácticas, protegiendo especialmente a los sectores más vulnerables y promoviendo entornos de juego seguros y responsables", afirmó el interventor de Lotería de Río Negro, Jorge Manzo.

Intervención de Lotería de Río Negro y allanamiento en el centro

Con el avance de las averiguaciones preliminares y la recolección de información sobre la posible actividad vinculada a juegos de azar clandestinos, tomó intervención Lotería de Río Negro. El organismo estatal realizó una presentación formal ante la Justicia para que se investigaran las acciones desarrolladas fuera de la normativa legal vigente.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal dispuso una orden de allanamiento que se llevó a cabo en un departamento ubicado sobre la Avenida Roca. El procedimiento en la zona céntrica permitió la recolección de material probatorio clave para el avance del expediente.

Pericias a siete teléfonos secuestrados

Durante el operativo en el inmueble, las fuerzas de seguridad secuestraron distintos elementos que fueron incorporados de inmediato a la causa. Posteriormente se confirmó que, entre los elementos retenidos, se encuentran siete teléfonos celulares, los cuales actualmente están siendo sometidos a pericias técnicas.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el análisis del contenido de estos dispositivos móviles representa la principal herramienta de los investigadores para reconstruir el alcance de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Por el momento, desde la Fiscalía de Roca se informó que no hubo formulación de cargos ni personas detenidas. Varias de las medidas dispuestas permanecen bajo reserva y los próximos pasos del expediente quedarán supeditados a los resultados que arrojen los peritajes sobre los teléfonos secuestrados y las pruebas que pueda obtener el Ministerio Público.

Investigación en El Bolsón

En El Bolsón, en tanto, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante un allanamiento en una vivienda donde se investigaba la presunta organización y explotación de juegos de azar sin autorización.

Durante el procedimiento, realizado junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Policía de Río Negro, se constató la presencia de varias personas participando de actividades de apuestas y se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.



