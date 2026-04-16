Juan Román Riquelme le cumplió el sueño a un rionegrino fana de Boca que la lucha en el Garrahan

El presidente de Boca tuvo un emotivo encuentro con un joven hincha que atraviesa un duro tratamiento. El regalo sorpresa.

Juan Román Riquelme, el ídolo de Boca, le cumplió el sueño a Valentino, un pibe rionegrino.

Juan Román Riquelme dejó a todos con la Boca abierta , pero esta vez por un motivo que excede lo deportivo. El presidente xeneize tuvo un gesto profundamente humano con Valentino , un fanático rionegrino de 14 años que enfrenta una difícil batalla contra una dura enfermedad y se encuentra en tratamiento en el Hospital Garrahan. La historia rápidamente conmovió a todo el entorno azul y oro.

El adolescente es un apasionado hincha de Boca y en medio de su situación tenía un deseo muy especial: conocer a su ídolo. Lo que parecía un anhelo lejano terminó concretándose en tiempo récord. Apenas Riquelme tomó conocimiento de la historia, decidió intervenir para hacerlo realidad.

La sorpresa fue total para Valentino . Sin previo aviso, el presidente apareció frente a él, generando un momento cargado de emoción . La reacción del joven, marcada por la incredulidad y la felicidad, se convirtió en una escena conmovedora que rápidamente se viralizó. El encuentro no solo representó cumplir un sueño, sino también un impulso anímico en medio de un contexto complejo.

Pero la historia no terminó en ese primer contacto. Juan Román decidió ir un paso más allá e invitó a Valentino y a su familia a vivir una experiencia completa: asistir a un partido de Boca por la Copa Libertadores. De esta manera, el joven pudo ver a su equipo desde la platea y celebrar una victoria, 3 a 0 ante Barcelona de Ecuador, en una jornada que quedará marcada para siempre en su memoria.

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Juan Román Riquelme cumpliéndole el sueño a Valentino, un chico rionegrino de 14 años que atraviesa una grave enfermedad y se atiende en el Hospital Garrahan pic.twitter.com/vcqiY4wxCP — A Todo Boca (@equipoatodoboca) April 15, 2026

El gesto también incluyó la participación de otros protagonistas del mundo Boca, como Clemente Rodríguez, quien compartió el momento junto al presidente y el joven hincha.

La escena reflejó la cercanía entre el club y su gente, un vínculo que en este caso se expresó de una manera especialmente significativa.

Qué es el osteosarcoma, la enfermedad que padece el rionegrino

El osteosarcoma, la enfermedad que atraviesa Valentino, es un tipo de cáncer que se origina en las células que forman los huesos. Suele presentarse con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes, afectando principalmente los huesos largos como los de las piernas y, en menor medida, los brazos.

Su tratamiento requiere un abordaje médico complejo, lo que hace aún más valioso este tipo de gestos que aportan contención emocional.

Fiesta completa por el triunfo de Boca

Ante la atenta mirada de Valentino y para desatar el festejo del pibe rionegrino, Boca goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador en la Bombonera por la Copa Libertadores y se afirmó como líder del Grupo D con puntaje ideal en dos presentaciones.

Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera anotaron los goles para el Xeneize, que pudo haber marcado más tantos, pero el arquero José Contreras fue la gran figura con una serie de atajadas que dejaron con vida al equipo de Guayaquil (no tiene puntos), ya que las últimas dos emociones recién sucedieron en el cuarto de hora final.

Boca

Los dirigidos por Claudio Úbeda volverán a jugar por el certamen continental el próximo martes 28 de abril ante Cruzeiro en Brasil por la tercera jornada y, en los próximos días, se enfocarán en el cierre de la Fase Regular del Torneo Apertura.

Este domingo desde las 17 visitarán el Monumental para medirse a River Plate en el Superclásico y el jueves 23 chocará con Defensa y Justicia en Florencio Varela. Culminará la primera fase en los primeros días de mayo contra Central Córdoba en Santiago del Estero.