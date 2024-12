Insólito: Un banco le reclama el pago de un crédito a un hombre que nunca fue cliente

Marcelo Campetella, abogado especializado en Delitos Informáticos y representante del denunciante, explicó el hombre recibió un reclamo de pago por un préstamo de 3,2 millones de pesos . "Este vecino s e entera de que tiene un préstamo porque lo llaman para reclamarle el pago de la cuota. No entendía nada. Dice, pero cómo. Se acerca al banco y le explican, le dan el pie de documentación, le dan algunos resúmenes y demás, pero es un préstamo a él que no es cliente del banco", detalló abogado.

Campetella remarcó que, si bien es común que ocurran situaciones de fraude o estafas donde los delincuentes abren cuentas a nombre de terceros, lo particular en este caso es que el banco nunca detectó la irregularidad durante el proceso de apertura de la cuenta y solicitud del préstamo. "Esto es muy grosero. Hace un par de minutos terminé de presentar la mediación contra el banco".

Firma Digital, la ley por la que el banco deberá dar explicaciones

El abogado del allense damnificado, explicó que solicitará la nulidad del préstamo, que es el primer paso en situaciones de estafas. "Hay un principio jurídico que lo dice muy sencillito, que también lo dice la ley de firma digital, que si yo digo que vos hiciste algo, yo tengo que probar que vos lo hiciste. Entonces, ¿qué le decimos al banco? No, yo no hice la operación, yo no abrí la cuenta, yo no saqué el préstamo, yo no hice las transferencias, yo no hice nada. Vos probame que yo lo hice".

Ley de Firma Digital establece que cuando se realiza una transacción o firma electrónica, es responsabilidad de quien la realiza demostrar que efectivamente fue su voluntad. En el caso de una estafa, la carga de la prueba recae en la entidad que otorga el préstamo (el banco), para demostrar que el cliente realmente autorizó la transacción.

Crédito y verificación de la identidad: "El banco no ha sido prudente"

El hombre afectado es un trabajador en relación de dependencia con ingresos que no superan los 700 mil pesos. Para Campetella eso no es un dato menor porque el préstamo otorgado es de 3 millones. "Esas son situaciones que también se siguen dando, que no se corresponden los antecedentes financieros del cliente para el otorgamiento de préstamo", dijo a CNN Radio Roca.

Campetella remarcó que "con la presentación de la denuncia penal, debieran dar de baja el préstamo. Me llama mucho la atención que han usado los datos de una persona, otorgaron un préstamo a alguien y le reclaman a este cliente, el banco no ha sido prudente y diligente. Además no contestan la carta de documento, lo cual viola la ley del Consumidor del derecho a la información".

La ley 24.240 de Defensa del Consumidor es clave para la protección de los consumidores en situaciones de fraude o engaño. Según la norma se reconoce el derecho a la protección contra prácticas comerciales desleales y la obligación de los proveedores, en este caso, el banco, de dar información. Además, en este caso, la falta de consentimiento del cliente para la solicitud del préstamo constituye una violación de sus derechos como consumidor.

Además, el abogado explicó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emite regulaciones que los bancos deben seguir para prevenir fraudes, como la verificación de la identidad de los solicitantes de préstamos. Estas normas incluyen, por ejemplo, la obligación de verificar que el solicitante del crédito sea quien dice ser, algo que según Campetella no se dio en este caso.