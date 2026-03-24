Grave conflicto por una bicicleta: denunció que la trató de "chorra" en Facebook

Acusó a la vecina por un escrache en redes sociales. La denunciada brindó su versión y la Justicia de Paz dictó una resolución determinante.

El Juzgado de Paz de General Conesa intervino en el conflicto entre vecinas desatado por una bicicleta y que difundieron por el Facebook.

Una publicación en el Facebook desató un conflicto vecinal que derivó en una denuncia policial y el accionar de la maquinaria judicial para apaciguar los ánimos que se habían caldeado entre dos mujeres. Todo fue por una bicicleta.

La presentación la realizó una vecina de General Conesa en la Comisaría 20 de esa localidad rionegrina, y lo hizo acompañada de capturas de pantalla de la red social , y en la que ella aparecía calificada como “chorra” . Señaló como autora del posteo a otra señora identificada como PC.

Precisó que además la acusada, cuando la encuentra en la calle “le grita cosas” y la molesta, por lo que pidió que terminara con esas agresiones y que borre los comentarios difundidos, porque la “agravian”. Los mensajes, aseguró, salieron en páginas “de gran difusión” en esa comunidad.

La bicicleta, en el medio de la disputa

Según explicó en el acta policial, el problema entre ambas se desató porque PC había dejado una bicicleta en su chacra (de la denunciante), pero nunca la retiró. Por eso supone que la tilda de ladrona.

La causa fue derivada al Juzgado de Paz local al ser encuadrada en una falta contravencional. La acusada fue convocada a esa dependencia para brindar su descargo, y dio otra versión. Aseveró que le había prestado la bicicleta, pero “nunca se la pagó”.

También reconoció haber efectuado las “publicaciones injuriantes” en la red social, y se comprometió a borrarlas.

Si bien le aclararon que para continuar el trámite de la acción contravencional de instancia privada debe recurrir a la instancia de mediación, la conciliación, la restauración y “todo aquel que posibilite recomponer los intereses afectados y restablecer la paz social”, la ley faculta al Juez de Paz a adoptar medidas preventivas para evitar que se repitan las agresiones o intimidaciones.

Comisaría 20 General Conesa.jpg La denuncia presentada por autoridades del geriátrico de General Conesa recayó en el Juzgado de Paz, desde donde se definieron las medidas para proteger a la anciana. Gentileza Policía Rio Negro

En esa línea, la resolución destaca que para “resguardar la integridad psicofísica” de la víctima, ambas deberán “abstenerse” de producir incidentes y agravios tanto en forma personal en lugares públicos y privados, como también comentarios en las redes sociales referidos al conflicto o que puedan crear hostilidad o humillación.

Pero además se dispuso enviar las actuaciones al CIMARC (Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos), para que tome intervención con “métodos autocompositivos” y encuentren una solución.

Asimismo, se les hizo saber a las dos vecinas que en caso de incumplimiento de las medidas ordenadas se aplicaran las penas previstas en el Código Contravencional, consistente en “amonestación, prohibición de acudir a determinados lugares, instrucción especial, caución de no ofender, reparación del daño causado, trabajo comunitario en tiempo libre, abordaje interdisciplinario, multa, arresto”.