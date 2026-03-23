Escapaba de una presunta golpiza, se metió en una casa y terminó detenido

Un hombre fue detenido tras dañar una vivienda y entrar a un domicilio mientras huía de un grupo que intentaba agredirlo.

Personal de la Subcomisaría 69° intervino en el procedimiento de detención. Foto: Gentileza.

Un llamativo y tenso episodio se registró en General Roca , donde un hombre terminó detenido luego de protagonizar una secuencia que incluyó daños a una vivienda , ingreso ilegal a un domicilio y una supuesta persecución .

El hecho ocurrió entre este domingo en una propiedad ubicada sobre calle Tortolitas al 3000 , y generó múltiples llamados a la Policía .

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Subcomisaría 69° acudieron al lugar tras recibir alertas por la presencia de un hombre que se desplazaba por los techos de una vivienda .

Al llegar, lograron aprehender al sospechoso en inmediaciones del domicilio. Testigos indicaron que el hombre, de 29 años, se encontraba huyendo y que incluso se subió a un árbol en la vereda para evitar ser alcanzado.

Denunció que lo querían linchar

De acuerdo a lo que manifestó el propio detenido, escapaba de un grupo de personas que intentaba agredirlo.

Un vecino que dio aviso a las autoridades aseguró que varios hombres lo perseguían con intenciones de lincharlo, lo que explicaría su desesperada maniobra para huir.

En ese intento, el sujeto saltó hacia el techo de la vivienda, provocó daños y trató de continuar la fuga.

Intervención policial y causa judicial

Los presuntos agresores se retiraron del lugar al advertir la llegada del móvil policial, lo que permitió controlar la situación.

La fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales contra el hombre por daño y violación de domicilio, y ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística.

Policía General Roca Dos hombres fueron detenidos por violar medidas judiciales sobre violencia de género. Archivo

Un caso que abre interrogantes

El episodio dejó más preguntas que respuestas: mientras avanza la investigación, se busca determinar qué originó la persecución y si existió efectivamente un intento de agresión grupal.

Por ahora, el único detenido es el hombre que irrumpió en la vivienda, aunque el contexto del hecho sigue bajo análisis.