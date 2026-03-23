Dolor en la UNCo: murió una referente que marcó a generaciones y dejó una huella profunda
Fue vicerrectora y referente académica. Su legado en la UNCo y en la formación de profesionales conmueve a toda la comunidad.
La comunidad de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) atraviesa horas de profundo pesar tras el fallecimiento de Adriana Caballero, una de sus figuras más influyentes en las últimas décadas.
Las autoridades universitarias, encabezadas por la rectora Beatriz Gentile y el vicerrector Paúl Osovnikar, expresaron su dolor y destacaron su compromiso “incansable” con la institución y la educación pública.
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Una vida dedicada a la universidad pública
Desde sus inicios, Caballero entendió que la producción de conocimiento era el eje central de la universidad. A lo largo de su carrera, no solo investigó, sino que también formó a decenas de profesionales, tesistas y becarios.
Su trabajo trascendió las aulas: llevó ese conocimiento al territorio, especialmente al sector vitivinícola del Alto Valle, donde dejó una marca significativa.
Un recorrido académico y político destacado
Su trayectoria dentro de la UNCo fue extensa y determinante. Se desempeñó como:
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Profesora Titular y luego Profesora Consulta
Consejera Directiva y Superior
Directora del Departamento de Química
Vicedecana de la Facultad de Ingeniería
Directora del asentamiento universitario de Villa Regina
Primera decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos
Además, fue vicerrectora entre 2018 y 2022, durante la gestión encabezada por Gustavo Crisafulli, quien la despidió con un emotivo mensaje.
El legado que sigue vivo
Caballero también fue una de las principales impulsoras del Doctorado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental, consolidando su compromiso con la formación de nuevas generaciones.
A través del equipo de investigación que lideró durante años, formó a numerosos profesionales que hoy continúan su camino académico, multiplicando su legado.
Un adiós con profundo respeto
La docente falleció a los 70 años en Tres Lomas, su ciudad natal.
"La comunidad de la UNCo la va a recordar siempre por su inteligencia, se valentía, su honestidad y por el amor que le brindó a esta institución, que será siempre su casa", remarcaron las autoridades de la casa de estudios y expresaron sus condolencias a la familia de Adriana ante la irreparable pérdida.
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