Dolor en la UNCo: murió una referente que marcó a generaciones y dejó una huella profunda

Fue vicerrectora y referente académica. Su legado en la UNCo y en la formación de profesionales conmueve a toda la comunidad.

La ex vicerrectora y referente académica falleció a los 70 años en Tres Lomas, su ciudad natal. Foto: Gentileza.

La comunidad de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) atraviesa horas de profundo pesar tras el fallecimiento de Adriana Caballero , una de sus figuras más influyentes en las últimas décadas.

Las autoridades universitarias , encabezadas por la rectora Beatriz Gentile y el vicerrector Paúl Osovnikar , expresaron su dolor y destacaron su compromiso “incansable” con la institución y la educación pública .

Desde sus inicios, Caballero entendió que la producción de conocimiento era el eje central de la universidad. A lo largo de su carrera, no solo investigó, sino que también formó a decenas de profesionales, tesistas y becarios .

Su trabajo trascendió las aulas: llevó ese conocimiento al territorio, especialmente al sector vitivinícola del Alto Valle, donde dejó una marca significativa.

Un recorrido académico y político destacado

Su trayectoria dentro de la UNCo fue extensa y determinante. Se desempeñó como:

Profesora Titular y luego Profesora Consulta

Consejera Directiva y Superior

Directora del Departamento de Química

Vicedecana de la Facultad de Ingeniería

Directora del asentamiento universitario de Villa Regina

Primera decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos

Además, fue vicerrectora entre 2018 y 2022, durante la gestión encabezada por Gustavo Crisafulli, quien la despidió con un emotivo mensaje.

image

El legado que sigue vivo

Caballero también fue una de las principales impulsoras del Doctorado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental, consolidando su compromiso con la formación de nuevas generaciones.

A través del equipo de investigación que lideró durante años, formó a numerosos profesionales que hoy continúan su camino académico, multiplicando su legado.

Un adiós con profundo respeto

La docente falleció a los 70 años en Tres Lomas, su ciudad natal.

"La comunidad de la UNCo la va a recordar siempre por su inteligencia, se valentía, su honestidad y por el amor que le brindó a esta institución, que será siempre su casa", remarcaron las autoridades de la casa de estudios y expresaron sus condolencias a la familia de Adriana ante la irreparable pérdida.