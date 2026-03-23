Impactante vuelco en la Ruta 23 camino a Las Grutas: "Fue un nuevo nacimiento"

Un hombre y una mujer resultaron heridos tras volcar en la curva de la CNEA. El testimonio de uno de ellos revela el dramático momento.

El impactante vuelco se registró durante la tarde de este domingo. Foto: Gentileza.

Un fuerte vuelco se registró durante la tarde del domingo en la Ruta 23 , a la altura de la conocida curva de la CNEA , en cercanías de Pilcaniyeu , y dejó como saldo dos personas heridas .

El siniestro ocurrió cerca de las 16:20 , cuando bomberos de Pilcaniyeu recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre un despiste en ese sector. De inmediato, se desplegó una unidad de rescate vehicular con tres efectivos.

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre y una mujer , ocupantes de un Renault Sandero, que ya habían sufrido el impacto tras perder el control del vehículo.

“El auto se hizo bolsa”

Las víctimas fueron asistidas en el lugar mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia para evaluar su estado de salud. En paralelo, efectivos policiales aseguraron la zona para evitar nuevos riesgos.

El conductor, en diálogo con Radio Seis, relató el dramático momento: “Fue un derrape en la segunda curva de la CNEA, fuimos a parar contra la montaña. Decí que estaba todo blando, sino no la contamos”.

Además, detalló que el estado de la ruta habría sido un factor clave: “Estaba blanda la ruta. Yo estaba cansado y le había entregado el volante a mi señora. Se le escapó el auto y terminamos contra el paredón”.

Un viaje que terminó antes de empezar

El episodio tuvo un fuerte componente emocional. Según contó el hombre, el viaje tenía un significado especial: “Ayer era mi cumpleaños y nos habían regalado una estadía en Las Grutas. Decidimos tomarnos unos días, pero no llegamos”.

Pese al susto, destacó la asistencia recibida: “Quiero agradecer a toda la gente que paró a ayudarnos. La Policía hasta me dio wifi para avisarle a mi familia”.

“Fue un nuevo nacimiento”

Aunque ambos sobrevivieron, la mujer fue quien sufrió mayores golpes, aunque fuera de peligro. El testimonio final resume la magnitud del hecho: “Fue un nuevo nacimiento. Nosotros estamos bien, pero el vehículo decidirá el seguro si sirve o no”.