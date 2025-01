Facundo López contra Juan Martín: "Festeja la baja de un impuesto en Chubut, que en Río Negro ni se cobra"

El Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López , cuestionó las recientes declaraciones de su par del PRO, Juan Martín , sobre las políticas tributarias en Río Negro. "Parece que no revisa lo que vota, porque la Ley Impositiva que rechazó en diciembre incluía exenciones impositivas específicas para el productor primario, y no solo para el sector ganadero", señaló López.

El legislador de JSRN fue contundente al remarcar la contradicción en el discurso de Martín: "Es evidente que sigue al pie de la letra las directivas de Buenos Aires, celebra las decisiones del Gobernador de Chubut de eximir del pago de Ingresos Brutos a los ganaderos. Sin embargo, parece ignorar que en Río Negro hace años el Gobierno Provincial eliminó este impuesto, no solo para los ganaderos, sino para todas las actividades primarias, incluyendo el Impuesto Inmobiliario Rural y el Automotor".

López destacó que la decisión de Chubut no debería sorprender a ningún productor, porque “Río Negro lleva mucho tiempo acompañando al sector con beneficios impositivos concretos que no se limitan al sector ganadero: también incluyen a la producción frutícola, hortícola, minera, pesquera, apícola, de caza, silvicultura, y muchas otras. En cambio, parece que estas actividades todavía pagan impuestos en Chubut. Quizás el legislador Martín no se haya enterado", ironizó López.