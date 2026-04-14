Escándalo en bancos: denuncian presión para forzar retiros y reemplazar empleados con IA

El gremio La Bancaria advierte que crecen los retiros “voluntarios”, no hay reemplazos y avanza la inteligencia artificial en el sector.

Desde La Bancaria lanzó una dura advertencia sobre la situación del sector financiero.

El dirigente de La Bancaria , Jorge Rodríguez , lanzó una dura advertencia sobre la situación del sector financiero en medio de un contexto en el que revelaron reducción de personal en las instituciones .

Según explicó, lo que hoy se presenta como retiros voluntarios esconde otra realidad: “La única justificación es el alto grado de presión que ejercen los bancos para alcanzar objetivos económicos imposibles” , afirmó.

Y fue más allá: “Con la economía deteriorada que tenemos , la gente no tiene para comer. No va a comprar un producto bancario”.

Desvinculaciones sin reemplazo

En ese contexto, Rodríguez aseguró que el fenómeno se repite en todas las entidades: hay trabajadores que se van y no son reemplazados.

“Lo que vemos con preocupación es que ocurre en todos los bancos. Y el que se va, por el motivo que sea, no tiene reemplazo”, sostuvo en diálogo con LU19.

En ese contexto, advirtió sobre el avance de la tecnología: “Hoy los reemplaza el sistema informático, la inteligencia artificial”.

Cierre de sucursales y menos personal

El dirigente también puso como ejemplo el cierre de sucursales, como el caso del Banco Macro de Choele Choel.

"Tenían baja cantidad de empleados y eran dueños del edificio. Tenía cinco empleados, cuatro optaron por la desvinculación y quedó uno para hacer trabajo online", reveló.

“Hace décadas que el empleo bancario cae”

Rodríguez remarcó que el problema no es nuevo, pero se profundiza.

“De 230 mil bancarios quedamos 90 mil”, explicó, y señaló que la caída viene desde la década del ‘90, con una breve recuperación entre 2003 y 2005.

Para el gremio, el deterioro responde tanto a los cambios tecnológicos como a la situación económica del país.

Reclamo por regulación y mensaje político

Frente a este escenario, el dirigente reclamó un marco regulatorio para el uso de nuevas tecnologías en el sistema financiero.

“No solo los bancarios, todos los trabajadores necesitamos reglas claras”, planteó.

Además, dejó un mensaje con tono político: “Tenemos la herramienta del voto cada cuatro años. Esperamos que sirva para revertir situaciones que afectan la dignidad de las personas”.