Encontraron urnas funerarias en un desagüe y crecen las hipótesis más macabras

Ocurrió en las últimas horas en una localidad del Alto Valle, muy vinculada a las historias de brujerías. La Justicia inició una investigación para determinar su procedencia.

El hallazgo de dos urnas funeraria en un desagüe de Cinco Saltos generó un espanto y estupor en buena parte de esa comunidad, donde son conocidas las historias de brujas , hechizos y otros trabajos espirituales.

Intervinieron la Policía y el Ministerio Público Fiscal, que dispuso el secuestro de los recipientes, donde se depositan las cenizas producidas por la cremación de una persona fallecida.

El incidente se registró el martes por la tarde en el canal que corre paralelo a la calle La Pampa , en la zona sur de la ciudad. Cerca de la esquina de la calle Francisco Sosa, personas que pasaban por el lugar observaron los dos cofres dentro del cauce, por lo que de inmediato alertaron a la policía.

Conmoción entre vecinos

Efectivos de la Comisaría 43 concurrieron al lugar y resguardaron el perímetro para preservar el sector, donde una gran cantidad de vecinos se encontró al advertir el intenso movimiento de uniformados, patrulleros y otros vehículos de emergencia.

El personal del Gabinete de Criminalística efectuó los trabajos periciales de rigor, en tanto que desde la Fiscalía Descentralizada local se ordenó el secuestro de ambos cofres para continuar los exámenes en busca de datos que permitan determinar su procedencia.

Entre las primeras conclusiones, se determinó que estaban vacíos. En tanto que no se habían reportado robos en el cementerio local ni tampoco en las casas velatorias y firmas donde se realiza el servicio de cremación.

Una pista sobre el hallazgo en el desagüe

Entre los distintos comentarios que trascendieron en el vecindario, y que se observaron sobre todo en las redes sociales, se supo que por un detalle detectado en uno de los objetos mortuorios encontrados en el desagüe podría surgir una pista para encontrar a los deudos.

Se presume que pertenecen a una familia muy conocida en Cinco Saltos, a cuyos integrantes buscaban contactar para sumar información que sirva en la investigación. Se destacó que no se descarta ninguna hipótesis, tanto las que involucre un hecho delictivo como incluso aquellas referidas a posibles actos de maleficios.

Como llegaron a ese lugar es un misterio que se agiganta. El registro de imágenes de cámaras de seguridad podrían ser claves en este aspecto.

Una reputación que pesa

La aparición de las urnas alimenta aún más la fama que adquirió con los años la localidad, popularmente vinculada con los rituales mágicos, gualichos y experiencias paranormales que se han multiplicado en historias y anécdotas publicadas incluso en medios de llegada nacional, como una curiosidad extraordinaria.

"Cinco Saltos: historias paranormales de la ciudad más embrujada del país", tituló una nota publicada por el diario Crónica el 26 de noviembre de 2023.

El artículo, que destaca que "ha ganado una reputación que trasciende las fronteras de lo racional para adentrarse en los dominios de lo paranormal", cuenta de distintos episodios sucedidos en la localidad rionegrina. Entre otros relatos se menciona la "Bruja del Cementerio".

Incluso el popular actor y presentador de televisión Gastón Pauls se interesó en el tema y hasta hace algunos años atrás intentó realizar un informe en el lugar, pero que le habrían prohibido el ingreso ante el temor de que revele detalles de los rituales.