Empleo en Vaca Muerta Sur: convocatoria abierta en diversos rubros

Son puestos para casi 20 especialidades que se ofrecen en la zona en el marco del programa estratégico Duplicar Norte . Cómo postularse.

El Servicio de Empleo Rionegrino (SER) abrió una nueva convocatoria laboral destinada a cubrir distintos perfiles para el proyecto estratégico Duplicar Norte , que se desarrolla en Catriel y que unirá Vaca Muerta Norte con la emergente Vaca Muerta Sur .

Las personas interesadas deberán cargar su currículum vitae a través de la plataforma oficial del SER, donde se centraliza la vinculación entre la oferta y la demanda laboral en la provincia.

La secretaria de Trabajo , María Martha Avilez , destacó: “Estas búsquedas reflejan el impacto concreto de los grandes proyectos productivos que impulsa la Provincia. Desde el Estado Provincial trabajamos para que cada oportunidad laboral llegue a las y los rionegrinos , articulando con las empresas y los sindicatos para garantizar empleo local y de calidad.”

Asimismo, remarcó la importancia de contar con herramientas como el SER: “El Servicio de Empleo Rionegrino es una herramienta clave para ordenar y transparentar el acceso al trabajo. Invitamos a todas las personas interesadas a inscribirse y mantener actualizado su perfil para poder ser parte de estas oportunidades".

duplicar norte

Esta convocatoria se enmarca en los grandes proyectos estratégicos vinculados al desarrollo energético que lleva adelante Río Negro, fortaleciendo el empleo local y la formación de mano de obra calificada.

Rubro por rubro, los puestos en Duplicar Norte de VMOS

En esta oportunidad, se encuentran activas búsquedas para los siguientes puestos:

Acopladorista

Operador Boring Machine

Operador Curvadora

Operador Pipe Welder

Operador Side Boom

Operador Topadora

Operador Tractor

Operador Vacuum Lift

Operador Zanjadora

Operador Grúa 60 Tn y 90 Tn

Pintor

Revestidor

Rigger AT

Soldador API Pipeline

Chofer de vehículo pesado con experiencia en operación de diversos acoplados

Operador Excavadora

Operador Retro Pala

Para postularse, los interesados pueden ingresar a este enlace.

Fuerte impacto positivo en generación de empleo y capital

Un informe de la secretaría de Trabajo de Río Negro anunció un impacto positivo en la economía local con la creación de 2.980 puestos de trabajo directos y 4.200 indirectos, en las obras de proyectos petroleros y de construcción que se ejecutan en la actualidad.

El Gobierno provincial celebró la dinamización del mercado laboral, vinculados al desarrollo energético y la construcción. Se destacan proyectos como Vaca Muerta Oil Sur, Argentina LNG y el proyecto minero Calcatreu.

Según los datos de fiscalización de la Secretaría de Trabajo, a partir de la implementación de la Ley 80/20 que exige la contratación de mano de obra rionegrina, generó un impacto concreto y efectivo que ya comienza a reflejar las primeras señales en la población local.

El relevamiento informa que las obras en ejecución registran la creación de 2.980 puestos de trabajos creados en la actualidad y 4.200 indirectos.

duplicar norte

La creación de empleos y la contratación de rionegrinos comenzaron a exponer los primeros efectos multiplicadores de la actividad económica. Desde el organismo laboral provincial destacaron que estos números se verifican a partir del ejercicio del poder de policía de la cartera, que controla altas tempranas, condiciones laborales y registración del personal en cada emprendimiento.