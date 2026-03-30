El nuevo plan de Educación para que los estudiantes no abandonen la escuela

Educación reformuló el programa Escuela Presente para asistir a alumnos con dificultades para ir a clases. También habrá acompañamiento a proyectos colectivos.

Educación lanzó un programa de acompañamiento para que los estudiantes no dejen la escuela.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una herramienta para acompañar a estudiantes y escuelas , dando respuestas a necesidades que muchas veces condicionan la continuidad de las clases . El objetivo es claro: que ningún chico o chica tenga que dejar su recorrido escolar por falta de recursos.

En este marco, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos implementará el programa Brindar Oportunidad, que retoma y amplía el trabajo que anteriormente se realizaba a través del plan Escuela Presente, con un enfoque más integral y cercano a cada realidad, informaron desde el Ejecutivo rionegrino.

El programa se organiza en dos líneas de acción. Por un lado, el acompañamiento individual, orientado a cubrir necesidades específicas de estudiantes -como anteojos, sillas de ruedas o equipamiento adaptado - que resultan claves para sostener su escolaridad.

Por otro, la línea de gestión institucional, que permite a las escuelas presentar proyectos para atender demandas colectivas, mejorar espacios y fortalecer recursos educativos según cada contexto.

La subsecretaria de Innovación y Planeamiento Educativo, Aurelia Sosa, explicó que “el objetivo es intervenir de manera directa donde surgen las necesidades, para que ningún estudiante vea afectada su trayectoria y cada escuela cuente con más herramientas para enseñar”.

De esta manera, la Provincia sigue avanzando con una política educativa que baja al territorio y se traduce en soluciones concretas para las familias y las comunidades educativas de Río Negro.

Becas en la UNRN

En un escenario de restricción presupuestaria, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) reafirma su compromiso con las trayectorias de sus estudiantes. Con un incremento de $60.000 a $90.000 mensuales, la medida alcanza a las becas para nuevos estudiantes (ingresantes, avanzados) y renovantes.

La Universidad Nacional de Río Negro determinó un aumento del 50% en el monto de las becas UNRN a partir del 1° de marzo de 2026. El nuevo valor mensual será de $90.000, frente a los $60.000 que se percibían hasta el momento. La decisión, comunicada por el rector Anselmo Torres mediante la Resolución 0170/2026, abarca las tres categorías del programa, incluyendo ingresantes, avanzados y renovantes.

estudiantes unrn

El Programa de Becas UNRN incluye ayudas económicas, entre los cuales se destacan:

Ayuda económica general.

general. Becas para estudiantes con discapacidad .

. Becas para estudiantes trans .

. Ayuda económica para carreras prioritarias .

. Becas deportivas .

. Becas para estudiantes madres/padres .

. Becas al mérito académico .

. Becas para estudiantes pertenecientes a pueblos originarios.

El incremento busca apoyar a los/as estudiantes en la continuidad de sus estudios, reduciendo la deserción vinculada a dificultades económicas, favoreciendo el avance regular de sus carreras y aumentando las posibilidades de egreso en los plazos previstos.