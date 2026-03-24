Desde la histórica estación ferroviaria al país: una conexión que emocionó al Valle Medio

La ciudad rionegrina que vivió una experiencia que será recordada por sus habitantes. Los apasionados de siempre cumplieron un sueño.

En el marco de una actividad nacional destinada a poner en el aire estaciones ferroviarias de distintos puntos del país, Darwin fue escenario de una jornada especial de radioaficionados que emocionó a todo el pueblo.

La propuesta, impulsada por el Radio Club Argentino , fue desarrollada localmente por el Radio Club General Roca , que montó una estación operativa en inmediaciones de la histórica estación ferroviaria de la localidad.

El objetivo de la iniciativa es establecer contactos radiales desde estaciones de tren , conformando una red de comunicación que revaloriza estos espacios históricos y los integra a una actividad técnica con alcance nacional.

En esta oportunidad, la jornada también tuvo un perfil formativo, ya que participaron alumnos que recientemente completaron el curso de radioaficionado. Según explicaron desde la organización, la experiencia permitió a los nuevos operadores montar una estación desde cero, instalar antenas y trabajar en condiciones reales de transmisión.

Darwin

Durante varias horas, los radioaficionados emitieron con una señal distintiva especial que identificó la operación desde Darwin, realizando intercambios técnicos breves con otras estaciones del país y del exterior, donde se comparten reportes de señal y datos de recepción.

La actividad se extendió hasta aproximadamente las 20 y estuvo condicionada por las condiciones de propagación, fenómeno natural vinculado a la ionosfera y a la actividad solar, que determina el alcance de las comunicaciones.

Además, la propuesta fue abierta a la comunidad, permitiendo que vecinos se acercaran a conocer de cerca el funcionamiento de los equipos y el trabajo de los operadores.

El antecedente de Radioaficionados en Cipolletti

La Asociación Civil de Radioaficionados Ingeniero César Cipolletti suele participar de las Jornadas Radiales Ferroviaria Argentina, de la que forman parte numerosas estaciones del país.

En 2012 fue la primera actividad que realizó en conjunto el grupo de radioaficionados cipoleños, que es integrada por decenas de personas, de las que también participan vecinos de Allen.

Radioaficionados y personal del Museo compartieron la destacada iniciativa. (gentileza)

Las jornadas radiofónicas, organizadas por el Radio Club Argentino, unieron en aquel momento 2.762 kilómetros del territorio nacional, desde la estación Ramayón de Santa Fe hasta la del Fin del Mundo de Tierra del Fuego.

Comenzaron a armar los equipos en la estación del ferrocarril de esta ciudad, mientras que el sábado completaron el día disfrutando de la actividad; para muchos fue su primera experiencia.

Los puntos de transmisión en la Patagonia, además de esta ciudad, fueron la estación de General Roca, la de Perito Moreno y la de Ushuaia.