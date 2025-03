Costo de la energía: Desafían a Edersa y al EPRE a un debate público para que expliquen cuanto ganan

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé expresó su preocupación por los altos costos de la energía y los intereses que considera desproporcionados aplicados por la empresa Edersa: "No voy a permitir que cobren intereses usureros. Me llegan casos a diario de gente que ya no sabe cómo pagar su factura ante los aumentos desmesurados de la empresa, con intereses imposibles de afrontar", manifestó.