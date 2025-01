Cosecha 2025: piden prohibir el ingreso de fruta de Chile

Hernández afirmó que en el sector "estamos preocupados" por la temporada 2025 porque las variables macroeconómicas agravaron las complicaciones estructurales del sector. "Se han modificado todos los valores, pero no en la fruta. Estamos en una situación de una presión impositiva importante que no se ha reducido en ningún momento. Al contrario, ha aumentado todo alrededor de la actividad", dijo Hernández.

La suba de costos "viene en perjuicio de la actividad, de la fruta, del producto primario que es el que mantiene todo este circo. Todo este circo que hoy está cobrando de más y que se está resguardando y que no baja los números le está haciendo un perjuicio enorme a justamente los que le ha de comer a todos", manifestó el chacarero allense.

Los productores le hicieron una presentación formal al gobierno nacional con una serie de pedidos para aplicar en forma inmediata "porque la cosecha es cuando más se necesitan".

El documento es un informe sobre los costos de la actividad, especialmente aquellos que dependen esencialmente del gobierno nacional. "Hicimos una entre Chile y Argentina. Nosotros tenemos una diferencia de un 43% más que Chile, en lo que tiene que ver la presión impositiva, en lo que tiene que ver el costo laboral, en cosecha y ni hablar en empaque. En empaque llega a un 266% la diferencia del costo que tiene Chile con lo que tiene Argentina", detalló el referente de los pequeños y medianos productores.

La conclusión de los chacareros, en la comparación con Chile, es clara: "Somos caros, caros por donde nos veas, caros por los costos laborales que se tiene en la actividad, de lo cual, de esto tiene mucha responsabilidad el Estado".

Más calidad en el Valle que en Chile

Hernández aseguró que la fruta del Alto Valle aún tiene más calidad que la chilena, por lo que la competencia, tanto en los mercados internacionales como en el mercado interno, se da por el precio. "Chile no es competencia de nosotros en pera. En pera, en el hemisferio sur, somos los mejores productores, y principalmente en William´s. Si nosotros, en la pera William´s, tuviéramos calibres grandes y fuésemos competitivos, no alcanzaría la William´s en el Valle para poder abastecer a los diferentes compradores", evaluó Hernández.

"En manzana sí tenemos competencia con Chile, pero no hay que ver una manzana con otra. Esta manzana de Argentina tiene un gusto dulce, por eso se consume mucho. La manzana chilena tiene mucho color, pero no tiene sabor por dentro", concluyó el dirigente.

Sin embargo, "más allá de eso, somos caros y Chile, dentro de esa competencia, y esos costos más baratos que tiene, nos genera una competencia totalmente real".

Los chacareros apuntaron a la presión fiscal como la base de esa diferencia. Según informó Hernández, "la presión impositiva en Chile no llega al 20%. Y actualmente nosotros tenemos una presión impositiva de todos los ítems de un 61,3%. Es tres veces más que Chile. Entonces, no podemos, no hay manera de poder sostener una actividad de esta forma".

El reclamo a Nación por la fruta de Chile

El planteo a Nación es que se apliquen medidas para revertir esa situación. Sin embargo, también se pretenden medidas de coyuntura que se apliquen para esta cosecha que "es cuando se necesitan los recursos, porque la situación está complicada", manifestó el dirigente chacarero.

"Se pidió el cero ingreso de fruta chilena a la Argentina como para que no haga competencia. Si meten fruta de otro lado, que entra con menor valor, va a competir con la manzana argentina deslealmente. Entonces, el pedido puntual es que no se puedan abrir ahora las importaciones y que no dejen entrar pera y manzana de Chile, porque es un negocio de lo cual va a perjudicar totalmente a los productores", manifestó.